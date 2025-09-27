Produktionsledare till Stena Recycling
2025-09-27
Vi erbjuder en central roll i strävan mot en mer hållbar framtid genom optimering av återvinningsprocesser. Här får du möjligheten att leda och utveckla team i en dynamisk miljö, där ditt arbete direkt bidrar till att nå ambitiösa mål inom hållbarhet och effektivitet.
OM TJÄNSTEN
Som Produktionsledare är ditt primära syfte att leda, utveckla och följa upp anläggningens produktionsflöden och medarbetare för att säkerställa att uppsatta mål nås. Du bär personalansvar samt ansvar för arbetsmiljön och driver samordningen för att optimera bearbetning och ut transporter.
Du kommer att arbeta tillsammans med en annan Produktionsledare där ni ansvarar för personalen på olika skift.
Det skift som denna person ansvarar för är nattskiftet och helgskift, (12+2+2+2), detta innebär att det kan förekomma månadsmöten och medarbetarsamtal under obekväma arbetstider. Dina ordinarie arbetstider är 07-16.
Anställningen inleds som en konsultanställning men med målsättning att överrekryteras till kund.
Du erbjuds
Vi erbjuder en meningsfull roll där du får stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten inom elektronikåtervinning, med fokus på personlig och professionell utveckling i ett värderingsstyrt företag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att dagligen planera och fördela arbetsuppgifter, implementera och följa upp förbättringsinitiativ, samt säkerställa att alla processer och rutiner följer gällande lagar och bolagets standarder för en säker och effektiv återvinningsverksamhet.
• Driva, planera och fördela det dagliga arbetet för personal.
• Utarbeta rutiner och utbilda produktionsarbetare för att öka kompetensen.
• Arbeta med systematiskt förbättringsarbete och processoptimering (Lean).
• Bidra till att kontinuerligt förbättra anläggningens resultat inom bruttovinst, kostnad, produktivitet och säkerhet.
• Utveckla hanteringen av återvunna material på anläggningen.
• Medverka till en god arbetsmiljö och en säker, effektiv samt ren arbetsplats.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i Officepaketet samt relevanta affärs- och ledningssystem.
• B-körkort.
• Ett par års relevant yrkeserfarenhet inom produktion eller liknande.
• Erfarenhet av ledning/arbetsledning.
• Erfarenhet av säkerhetsrelaterat arbete och arbetsmiljöansvar.
• Kunskap om bolagets aktuella arbetsmetod för förbättringsarbete och daglig styrning (SWOB/SWOP).
• Har god förmåga att formulera och förmedla tydliga instruktioner.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom återvinningsbranschen.
• Förmåga att driva arbete med fokus på målstyrning eller projektledning.
• Erfarenhet av att bygga nätverk och långsiktiga relationer.
• Erfaren inom Lean-metodik, ständiga förbättringar, daglig styrning samt rotorsaksanalys.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Stena Recycling här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
