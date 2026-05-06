Produktionsledare till stadsmiljöförvaltningen
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Stadsmiljöförvaltningens anläggningsverksamhet arbetar med att underhålla, bygga gator och torg, parker och övriga utemiljöer i Göteborgs stad. Du kommer att arbeta med både korta felavhjälpande anläggningsarbeten och arbetsleda i större projekt.Som produktionsledare stöttar du projektledaren med arbetsledning och resultatuppföljning. Det innebär att du planerar och fördelar det löpande arbetet samt arbetar med kvalitet för olika projekt. Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter, där du har stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet. Hos oss får du möjlighet att påverka göteborgarnas vardag och vara delaktig i att driva utvecklingen framåt i Göteborgs Stad.
Rollen som produktionsledare/arbetsledare innebär många kontaktytor och kontinuerligt samarbete med olika samverkanspartners.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att fatta snabba beslut och att operativt arbetsleda både medarbetare och entreprenörer. Vi tror att du är van vid en samordnande roll med högt tempo och har en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Du får energi av att leda, engagera och motivera andra. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av anläggningsarbete. Du har minst en gymnasieutbildning inom anläggning eller likvärdig yrkeserfarenhet. B-körkort och goda kunskaper i svenska är ett krav. Ytterligare krav är erfarenheter av ritningsläsning och utsättningsinstrument.
Meriterande för tjänsten är att du har erfarenhet av arbetsledning inom anläggningsverksamhet.
Du är en duktig administratör och bra på att organisera och planera ditt och andras arbete. God problemlösningsförmåga är en viktig del av arbetet tillsammans med ett engagemang för att utveckla verksamheten. Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Jobbnummer
9893586