Produktionsledare till Skänninge anstalt och häkte - Semestervikariat
2026-01-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Träsnickeri, tryckeri och montering är några exempel på sysselsättning där Skänningeanstaltens ambition är att bistå våra intagna att komma bättre ut. Vi är idag ett team på 17 anställda produktionsledare inom sju verksamhetsområden. Nu söker vi semestervikarier som vill vara med och driva vår verksamhet under sommaren!
Som produktionsledare har du direktkontakt med anstaltens klienter där du arbetsleder produktionen. Tjänsten innebär inget personalansvar utan endast arbetsledning av våra klienter. Efter din introduktion kommer du att tillsammans med dina kollegor ansvara för produktionsplaneringen och den dagliga driften. Du är med i det dagliga arbetet och instruerar de intagna i såväl arbetsmoment som uppförande, attityder och värderingar. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.
Du planerar, arbetsfördelar och säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du kommer att medverka vid kundkontakter, arbetsanskaffning och beredning/planering samt visst avdelningsarbete. Du ska också medverka till att arbetsmiljö- och säkerhetsbestämmelser följs rörande maskiner och övrigt material.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen vill vi att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och trivs både med att samverka i grupp och att arbeta självständigt. Som person är du flexibel, stresstålig och initiativrik. Du har en positiv människosyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Din pedagogiska erfarenhet gör att du besitter god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, för människors olika förutsättningar och du kan anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du är lugn, stabil och tydlig i din kommunikation samt säkerställer att budskap når fram till samtliga berörda parter. Ett gott omdöme bidrar till att du gör korrekta bedömningar och prioriteringar. Du har en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi vill att du har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt yrkesexamen inom för tjänsten relevant område
* Erfarenhet av verkstadsmekanik, träindustri, montering och förpackning, tryckeri och/eller tvätteri
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* B-körkort
* Truckkort
* Eftergymnasial utbildning företrädesvis inom ekonomi och/eller marknadsföring
* Kunskaper ISO9000
* Kunskaper inom fakturering
* Utbildning och/eller erfarenhet av lean
* Erfarenhet av kundbemötande
* Relevanta språkkunskaper
* Kunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighet
* Arbetslivserfarenhet av arbetsledning för industriellt arbete
* Pedagogisk erfarenhet av motiverande arbetsledning
* Arbetslivserfarenhet från ett eller flera områden inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård-och omsorgsarbete
* Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du behöver vara medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du att med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemöta.Stor vikt kommer därför att läggas vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), https://www.youtube.com/watch?v=2bUw6y4FwqU Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Jerry Johansson Jerry.Johansson2@kriminalvarden.se Jobbnummer
9687187