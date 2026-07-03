Produktionsledare till Nordfarbo i Nyland
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Kramfors Visa alla maskiningenjörsjobb i Kramfors
2026-07-03
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, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
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Vill du vara med och leda en växande industriverksamhet? Nordfarbo söker nu en engagerad och verksamhetsnära produktionsledare till Nyland i Kramfors kommun. Här får du kombinera ledarskap, produktionsstyrning och förbättringsarbete i en nyckelroll där du bidrar till fortsatt tillväxt, struktur och utveckling.
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Ta ledningen i en verksamhet på stark frammarsch
Nordfarbo befinner sig i en expansiv fas där efterfrågan på företagets produkter ökar kraftigt. För att möta tillväxten söker vi nu en platschef som vill ta ett helhetsansvar för den dagliga verksamheten och samtidigt vara med och utveckla produktionen för framtiden.
I rollen ansvarar du för den dagliga driften, produktionsplaneringen och arbetsledningen av ca 10 medarbetare inom verksamheten. Du arbetar nära medarbetare, gruppledare och övriga funktioner för att säkerställa effektiva flöden, hög kvalitet och leveransprecision. Rollen är både operativ och strategisk - du finns nära produktionen samtidigt som du driver struktur, planering och långsiktiga förbättringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar bland annat att:
• Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i produktionen.
• Ansvara för produktions- och resursplanering.
• Säkerställa att produktion, kvalitet och leveranser följer uppsatta mål.
• Coacha och utveckla medarbetare samt hantera personalrelaterade frågor.
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete för ökad effektivitet och lönsamhet.
• Följa upp kvalitet, avvikelser och produktionsresultat.
• Samverka med inköp, logistik, försäljning och övriga funktioner i verksamheten.
• Delta i rekrytering och kompetensutveckling av personal.
För rätt person finns goda möjligheter att växa tillsammans med verksamheten och på sikt ta ett ännu större ansvar i organisationen.
Är du den ledare som vill göra skillnad?
Vi söker dig som trivs med att kombinera närvarande ledarskap med struktur, planering och utvecklingsarbete. Du har erfarenhet från producerande verksamhet och är van att skapa resultat genom andra människor.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet från industriell produktion eller tillverkande verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsledning, produktionsledning eller liknande ledarroll.
• God förståelse för produktionsplanering och resursstyrning.
• Erfarenhet av förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• B-körkort.
Som person är du trygg, prestigelös och lösningsorienterad. Du är en naturlig ledare som skapar förtroende genom närvaro, tydlighet och engagemang. Samtidigt har du förmågan att se helheten, prioritera rätt och skapa struktur i en verksamhet som växer snabbt. Nordfarbo är inne i en stark tillväxtresa, vilket innebär att både verksamheten och rollen kommer att fortsätta utvecklas. Vi söker därför en person som trivs i förändring, är lösningsorienterad och ser möjligheten att vara med och påverka hur framtidens produktion ska organiseras och ledas.
Där människor, innovation och tillväxt möts
Företaget präglas av en platt organisation, nära samarbete mellan funktioner och en stark laganda. Här finns en genuin vilja att utvecklas, tänka nytt och skapa långsiktiga kundrelationer genom kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. Som vår andra produktionsledare får du en central roll i företagets fortsatta resa och möjlighet att påverka både verksamhetens utveckling och framtida organisation. Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en viktig del av Nordfarbos fortsatta tillväxtresa?
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansök" i annonsen.
Ansök så snart som möjligt men dock senast 2026-08-10. Vi arbetar med löpande selektering och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Nordfarbo med Jefferson Wells, och du blir anställd direkt hos Nordfarbo.
För ytterligare information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jefferson Wells: Marjo Carlson, marjo.carlson@jeffersonwells.se
Om Nordfarbo
Nordfarbo är en komplett leverantör av avancerade sandwichpaneler och kundanpassade lösningar för en rad olika applikationer, med särskild styrka inom industri-, telekom- och försvarssektorn. Med en modern maskinpark, bred tillverkningskompetens och flexibla produktionsprocesser kan företaget skräddarsy lösningar utifrån kundernas specifika behov. Genom hög kvalitet, leveranssäkerhet och ett starkt kundfokus har Nordfarbo etablerat sig som en långsiktig och pålitlig partner för både nationella och internationella kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Strandvägen 72, 873 71 Nyland (visa karta
)
873 71 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordfarbo Kontakt
Contact
Marjo Carlson marjo.carlson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9992433