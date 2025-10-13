Produktionsledare till Mark & Trädgård Skottorp
Bravura Sverige AB / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2025-10-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Som produktionsledare hos Mark & Trädgård Skottorp får du en nyckelroll i att arbetsleda och utveckla driften inom en verksamhet som växer och satsar framåt. Här kombineras ledarskap, planering och praktiskt arbete i fält - med fokus på struktur, kvalitet och engagemang. En möjlighet för dig som vill växa i rollen och bidra till hållbara utemiljöer året runt! Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Mark & trädgård Skottorp AB.
Om företaget
Mark & Trädgård Skottorp AB är en etablerad och växande aktör inom entreprenaduppdrag, trädgårds- och anläggningsarbeten, med särskild expertis inom grönyteskötsel, markanläggning och vinterväghållning. De verkar inom såväl offentlig som privat sektor - från kommuner och sjukhus till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag - och är idag omkring 70 medarbetare fördelade över deras etableringar i Ängelholm, Helsingborg, Halmstad och Varberg. Deras kultur präglas av ansvarstagande, kvalitet och ett starkt engagemang för både deras kunder och personal. De arbetar nära naturen, året om, och värnar om mångfald och social hållbarhet.
I Halmstad har de en av deras viktigaste produktionsenheter, med kontor och drift som utgör basen för flertalet stora och personaltunga kontrakt, som berör både vinter och högsäsong. Här finns fyra teamledare och cirka 35 medarbetare under högsäsong.
Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsledare ansvarar du för att leda, planera och utveckla den dagliga driften inom mark- och trädgårdsverksamheten. Du är en nyckelperson i att skapa struktur, framdrift och kvalitet i produktionen och arbetar tätt tillsammans med produktionschefen i både strategiska och operativa frågor. Rollen kombinerar ledarskap, planering och praktisk närvaro i verksamheten - med fokus på att skapa en effektiv, trygg och motiverad organisation som levererar hög kvalitet till våra kunder.
Tillsammans med teamledarna driver du den övergripande produktionsplanen och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och kommunikation i hela produktionskedjan, med tydlig koppling till ständiga förbättringar. Som produktionschefens förlängda arm hanterar du frågor som rör planering, drift, inköp och personalärenden - och växlar mellan kontor, kunddialog och aktiv närvaro ute i verksamheten för att driva produktionen framåt.
Leda och följa upp den dagliga produktion och driften
Driva och utveckla produktionsplanen med fokus på lean och förbättringsarbete
Planera och leda teamledarmöten samt stötta teamledarna i deras operativa ledarskap
Säkerställa kvalitet genom uppföljning och närvaro i fält, särskilt under högsäsong
Vara produktionschefens stöd i frågor som rör drift, inköp, kunddialog
Beredskap förekommer i din tjänst
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av en ledande roll, t.ex. som teamledare, arbetsledare eller produktionsledare
God förståelse för drift- och produktionsplanering
Administrativ vana och förmåga att följa upp mål och resultat
Erfarenhet av förbättringsarbete eller lean är meriterande
B-körkort
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda medarbetare inom produktion, drift, logistik, industri, eller grönyteskötsel - eller motsvarande område där planering, struktur och ledarskap står i fokus. Du trivs i en miljö där du får kombinera planering, analys och praktiskt arbete. Som person är du driven, strukturerad och trygg i ditt ledarskap. Du leder genom närvaro och engagemang, och skapar tillit genom tydlighet och prestigelöshet. Du har energi, positiv inställning och hög arbetsmoral, och motiveras av att se både människor och verksamhet utvecklas. Vi tror att du befinner dig i början eller mitten av din ledarkarriär - med ambition att växa vidare i rollen.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Halmstad Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9554762