Produktionsledare till LKQ Atracco Mönsterås
Svensk Autorekrytering AB / Chefsjobb / Mönsterås Visa alla chefsjobb i Mönsterås
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära verksamheten i en ledande roll där du får möjlighet att utveckla både människor och arbetssätt? Atracco rekryterar nu en produktionsledare som kommer att ha en viktig roll i den dagliga driften och den fortsatta utvecklingen av anläggningen i Mönsterås.
Som Produktionsledare har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften. Du säkerställer att verksamheten är rätt bemannad, att rutiner följs och att teamet arbetar mot uppsatta mål med hög kvalitet och effektivitet.
Du leder ett team på 16 medarbetare och arbetar nära verksamheten i det dagliga operativa arbetet. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap coachar, stöttar och utvecklar du medarbetarna i det dagliga arbetet. Rollen innebär samtidigt ett stort fokus på struktur, uppföljning och löpande förbättringsarbete för att säkerställa en effektiv och välfungerande verksamhet.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda och fördela det dagliga arbetet samt säkerställa rätt bemanning och kompetens i verksamheten.
• Vara ett nära stöd till medarbetarna genom tydlig kommunikation, löpande uppföljning och närvaro i den dagliga driften.
• Driva förbättringsarbete samt utveckla arbetssätt och rutiner.
• Delta i verksamhets- och budgetplanering.
Din Profil
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa förtroende och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du är kommunikativ, handlingskraftig och trivs i en operativ miljö där du är nära verksamheten och medarbetarna. Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med ett naturligt driv att skapa ordning, engagemang och förbättringar i det dagliga arbetet. Du bygger förtroende genom att vara närvarande i verksamheten och har förmågan att anpassa ditt ledarskap utifrån situation och individ.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av personalansvar och arbetsledning, gärna från fordonsbranschen, produktion, tillverkningsindustri eller liknande verksamhet.
• God vana av att leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet.
• Förståelse för produktionsflöden, bemanningsplanering och daglig styrning samt erfarenhet av strukturerade arbetssätt och förbättringsmetoder, exempelvis Lean.
• Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål, följa upp resultat samt driva effektivisering och struktur i verksamheten.
• Ett intresse för fordon eller praktisk erfarenhet av att arbeta med bilar. Om företaget
LKQ Atracco är en stark leverantör med fokus på eftermarknad för fordonsindustrin. Vi ska vara ledande inom miljövänlig bildemontering genom att ge nytt liv till begagnade originalbildelar. Vi investerar i avancerade system för demontering och sortering för att garantera att varje del som säljs är av hög kvalitet och i utmärkt skick. Det innebär att vi fokuserar på återanvändning och återvinning av kontrollerade begagnade originalbildelar och att vi därmed bidrar till en mer hållbar och miljövänlig framtid.
LKQ Atracco ingår i LKQ Corporation som är en ledande leverantör av bildelar och specialdetaljer för eftermarknaden. LKQ har sitt säte i Nordamerika och är verksam i 25 länder världen över. LKQ Atracco har en ledande position inom bildemonteringsbranschen i Sverige och Norge.
LKQ Atracco omsätter ca 950 mkr och har drygt 450 anställda på orterna Borås, Stockholm, Västerås, Uppsala, Helsingborg, Örebro, Linköping, Växjö, Mönsterås, Hedemora, Norrköping, Kristianstad och Katrineholm samt Moss, Bergen och Agder i Norge. LKQ Atracco tillhandahåller nästa generations bildelar.
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering sker i samarbete med Autorekrytering. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alida Antonsson på tel. 070-664 65 81 eller mail alida.antonsson@autorekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
LKQ Atracco AB Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se Jobbnummer
10005363