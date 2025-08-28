Produktionsledare till K-Prefab i Östra Grevie
Karriärguiden Group Sweden AB / Chefsjobb / Vellinge Visa alla chefsjobb i Vellinge
2025-08-28
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Vellinge
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/produktionsledare-till-k-prefab-i-ostra-grevie.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med sex produktionsanläggningar runt om i Sverige. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för den dagliga produktionen och utvecklingen av dina medarbetare, du leder pulsmöten samt driver skydds- och miljöarbete så rätt förutsättningar skapas för verksamhetens framgång. Du har ett nära samarbete med produktionsplaneraren så att produkten levereras i rätt tid och med rätt kvalitet. Medarbetar- och lönesamtal är inget nytt för dig, du genomför dessa för att ge medarbetarna rätt utmaningar i deras fortlöpande utveckling.Profil
Förutom dokumenterad erfarenhet och goda resultat från tidigare arbete som ledare i en tillverkande verksamhet, gärna betongindustrin, med en väl implementerad kultur kring ständiga förbättringar lägger vi stor vikt vid din personlighet. Vi vill att du är en engagerad, driven och kommunikativ ledare som har förmågan att skapa förtroendefulla relationer med kollegor och medarbetare. Din personlighet präglas även av en ständig vilja att utveckla och förbättra, på ett säkert sätt, och alltid med verksamhetens bästa för ögonen.
Tjänsten är placerad vid vår fabrik i Östra Grevie men då det förekommer resor till våra andra fabriker är körkort ett krav.Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval, dock senast 19 september. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om jobbet, vänligen kontakta Rasmus Eriksson, Tf Fabrikschef Östra Grevie tfn 0708739256. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/k-fastkoncernen Arbetsplats
K-Fastkoncernen Jobbnummer
9481573