Produktionsledare till Helsingborg för byggserviceprojekt
Treano Bygg AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Som Produktionsledare erbjuds du en central roll i byggserviceprojektens genomförande. Du ansvarar för kvalitet, ekonomi, planering och personal i projekten. Rollen ingår i produktionsledningsteamet för affärsområdet Helsingborg.
Du som söker har minst tre års erfarenhet av produktionsledning i byggbranschen inom byggservice. Du har en adekvat eftergymnasial utbildning. Vi utgår från att du har gedigen kunskap och erfarenhet av att både knyta upp och behålla kunder samt inom produktion, planering och arbetsledning. Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen är en självklarhet.
Vidare är du bra på att organisera och planera, är kundorienterad, har goda ledaregenskaper samt är bra på att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Vi ser också att du har en hög arbetsmoral och trivs med att arbeta med frihet under ansvar.
Vi värderar laganda och ansvarsfullhet högt. Vi sätter också värde på att vara personliga och värnar om våra medarbetares trivsel där kompetensutveckling är en självklar parameter. För dig som vill utvecklas och växa i din yrkesroll erbjuds många möjligheter att göra det hos oss på Treano.
Hos oss erbjuds du en plats i en organisation som har goda värderingar och en hög kvalité- och miljömedvetenhet. Hos Treano Bygg får du möjligheten att jobba i ett medelstort bolag och affärsområde som är i tillväxtfas med varierande arbete under eget ansvar och initiativtagande.
Ansök senast måndagen den 9 mars. För frågor om tjänsten kontakta avdelningsansvarig Joakim Reslow joakim.reslow@treano.se
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Treano Bygg AB
(org.nr 556530-6197), https://www.treano.se Jobbnummer
9744123