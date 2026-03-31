Produktionsledare till Hagmans Nordic AB - Laxå
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Hagmans Nordic AB och dess systerbolag verkar inom kemikalie- och ytbehandlingsbranschen och erbjuder produkter och lösningar inom rengöring, träskydd, färg, smörjmedel, rostskydd, fordonstvätt samt specialanpassade tekniska vätskor.
Vi kombinerar egen produktion med avancerade private label-lösningar, från idé och utveckling till färdig produkt. Med stark teknisk kompetens, hög flexibilitet och tydliga tillväxtambitioner är vi en partner att räkna med.
Vill du ta en nyckelroll i en verksamhet med höga ambitioner och stark tillväxt? Är du en trygg ledare som samtidigt drivs av att utveckla, effektivisera och skapa resultat?
Nu söker vi en Produktionsledare till vår fabrik i Laxå, en person som vill vara nära verksamheten och aktivt bidra till att bygga framtidens produktion.
Tjänstebeskrivning
Som Produktionsledare har du en central roll i vår verksamhet. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla produktionen i Laxå, med fullt fokus på säkerhet, kvalitet, leverans, kostnadskontroll och effektivitet.
Du arbetar nära Platschefen och är en nyckelperson i att driva både det dagliga arbetet och långsiktiga förbättringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och utveckla det dagliga produktionsarbetet
• Personalansvar för ca 20 medarbetare
• Säkerställa effektiv produktionsplanering och resursutnyttjande
• Driva förbättringsarbete inom produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö
• Arbeta aktivt med moderna metoder inom produktionsstyrning och flödesoptimering
• Följa upp nyckeltal och omsätta data till konkreta åtgärder
• Coacha och utveckla medarbetare i produktionen
• Säkerställa efterlevnad av säkerhets- och kvalitetskrav
Det här är en roll för dig som vill:
• Ta ansvar på riktigt
• Vara närvarande i produktionen varje dag
• Driva förändring och förbättring
• Bygga ett starkt och engagerat teamKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning & erfarenhet
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis produktion, teknik eller industriell ekonomi
• Några års erfarenhet av produktionsledning eller arbetsledning i industri
Kunskap & arbetssätt
• God förståelse för produktionsplanering och kapacitetsstyrning
• Erfarenhet av att arbeta i ERP-system och planeringsverktyg
• Bekantskap med moderna arbetssätt inom produktion och logistikstyrning
Ledarskap & personlig förmåga
• Ett tryggt ledarskap som skapar förtroende och engagemang
• En driven, ansvarstagande och utvecklingsorienterad inställning
Viktigt för rollen
• Du är fysiskt närvarande i Laxå dagligen
• Du trivs i en komplex miljö där tempot är högt och där mycket är under utveckling
• Du vill vara med och bidra till en verksamhet med ambitiösa tillväxtmål
Som person:
är du en trygg och närvarande ledare med förmåga att både vägleda och utveckla människor. Du bygger förtroende, skapar engagemang och får med dig teamet på resan framåt. Du är nyfiken, förbättringsdriven och motiveras av att utveckla såväl arbetssätt som individer.
I ditt ledarskap kombinerar du tydlighet med ett coachande förhållningssätt, och du är aktiv i vardagen där du behövs som mest. Du tar tag i utmaningar direkt och skapar struktur, ordning och arbetsro omkring dig. Du kommunicerar öppet, är prestigelös och trivs nära verksamheten.
Du växlar obehindrat mellan strategiskt tänkande och operativt arbete, och trivs med att både driva långsiktiga förbättringar och vara delaktig i det dagliga flödet.
Vad erbjuder vi dig?
• En nyckelroll i ett bolag med tydliga expansionsplaner
• Möjlighet att påverka och utveckla både produktion och arbetssätt
• Möjlighet att vidareutvecklas i koncernen
• En vardag där ditt ledarskap verkligen gör skillnad
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer: 072-402 46 10.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
Vi arbetar med löpande urval, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
Hagmans Nordic AB Kontakt
Jimmy Harryson jimmy.harryson@nearyou.se +46 72 402 46 10
