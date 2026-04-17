Produktionsledare till global industriaktör inom värmebehandling
Vill du ha en nyckelroll där du leder arbetet i produktionen samt gillar kombinationen av personalansvar och teknisk problemlösning? Här får du chansen att påverka på riktigt och driva ett team om 35 medarbetare framåt.
OM TJÄNSTEN:Som produktionsledare blir du motorn i en verksamhet som aldrig står still. Du kliver in i en miljö där stål förvandlas genom avancerad härdning, och ditt jobb är att se till att varje steg i processen fungerar klockrent. Här handlar det om att hålla en hög och jämn nivå på både säkerhet och kvalitet, samtidigt som du säkerställer att leveranserna till kund sker med högsta precision.
Du får förtroendet att leda och coacha ett engagerat team på ca 35 operatörer. Ditt fokus ligger på att vara en närvarande ledare som skapar ordning och stabilitet i en fartfylld vardag. Genom att stötta dina skiftlag och samarbeta tätt med produktionsledningen ser du till att avdelningen når sina mål och att personalen trivs.
I den här rollen får man ett stort eget mandat. Produktionsledaren är den som prioriterar när utmaningar uppstår, fattar besluten som håller flödet igång och ser till att verksamheten hela tiden utvecklas för att bli lite bättre varje dag.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla produktionsteamet mot uppsatta mål
Ansvara för personal, arbetsmiljö och ekonomisk uppföljning
Säkerställa hög kvalitet, säkerhet och leveransprecision
Driva ständiga förbättringar genom verktyg som 5S och 8D
Optimera avdelningens kostnader och produktivitet
VI SÖKER DIG SOM:Har en teknisk utbildning från gymnasium eller motsvarande erfarenhet från industrin
Har erfarenhet av att leda personal, till exempel som produktionsledare, teamledare eller skiftledare
Har arbetat med Lean eller liknande förbättringsmetoder tidigareDet är inget krav men ses som meriterande om du har:
Erfarenhet av värmebehandling eller härdning
Som person är du en trygg och stabil ledare, som trivs med att vara där det händer. Istället för att krångla till det, du har en förmåga att både hantera vardagens utmaningar här och nu, samtidigt som du tillsammans med platschefen blickar framåt och sätter en tydlig riktning för avdelningen. Du är personen som skapar lugn, bygger förtroende och får gruppen att sträva mot gemensamma mål och ständiga förbättringar.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Lindesberg
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
