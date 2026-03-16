Produktionsledare till Geberit Production i Bromölla

2026-03-16


Vill du vara nära produktionen, driva utveckling och ta ett övergripande process- och personalansvar i Geberit Productions produktion? Geberit i Bromölla fortsätter sin satsning på modernisering och effektivisering och söker nu en Produktionsledare till avsyningsavdelningen. Här får du ett brett ansvar och en nyckelroll i den dagliga driften.

Om rollen

Som Produktionsledare arbetar du nära både operatörer och produktionsledning. Du leder och samordnar din avdelning beståendes av 35 medarbetare som arbetar 5-skift. Som Produktionsledare har du personalansvar, genomför medarbetarsamtal och lönesamtal samt driver ett aktivt arbete med utveckling av teamet. Du ansvarar för att maskinkapaciteten utnyttjas optimalt och att produktionsflödet fungerar smidigt. Vidare är du delaktig i olika projekt i en fabrik som det satsas på. Du bidrar också till ett viktigt arbete med ständiga förbättringar enligt GPS och 5S. Du rapporterar till Senior Supervisor och samarbetar tätt andra ledare i verksamheten.

Vem är du?

* Några års erfarenhet av rollen som produktionsledare med personalansvar eller motsvarande roll inom tillverkande industri
* Förståelse för produktionsflöden och daglig styrning
* Kunskaper inom LEAN, 5S eller liknande
* Utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö är meriterande
* God kommunikationsförmåga, både i svenska och engelska

Som person är du trygg, kommunikativ och närvarande i ditt ledarskap. Du är lösningsorienterad, tydlig och strukturerad i sitt sätt att arbeta. Du är en god problemlösare och drivs av att skapa resultat tillsammans med ditt team.

Det här är en utvecklande tjänst med stort ansvar i en organisation som prioriterar ledarskap, kontinuerligt förbättringsarbete och en trygg arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att påverka, ta eget initiativ och växa tillsammans med verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-03-16

Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Geberit med Jefferson Wells, en del av Manpowergroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-203863 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-04-06

Mer om Geberit

Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter. Vi arbetar med en stark lokal närvaro i de flesta europeiskaländer, vilket ger ett unikt mervärde när det gäller sanitetsteknik och badrumskeramik. Produktionsnätverket omfattar 26 produktionsanläggningar, varav 4 utanför Europa. Koncernen har sitthuvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Med cirka 11 000 anställda i cirka 50 länder genererade Geberit en försäljning av 3,1 miljarder CHF under 2023. Geberit är noterat på SIX SwissExchange och är en del av SMI(Swiss Market Index) sedan 2012.

Kontakt
Alexandra Ivstam
alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
+4644203863

