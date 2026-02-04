Produktionsledare till Fryksdalen/Värmland, Stora Enso Skog
2026-02-04
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Hammarö
, Säffle
, Filipstad
, Sunne
, Arvika
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda skogsbrukets framtid? Vi söker nu en produktionsledare inom avverkning som vill bidra till en hållbar, säker och effektiv råvaruförsörjning från skog till kund. I denna roll ansvarar du för att styra produktionsflödet, arbetsleda team och utveckla våra processer. Vi erbjuder ett omväxlande och spännande jobb med stor variation där du får vara med att driva utvecklingen för en mer hållbar framtid.
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som produktionsledare har du en central och viktig roll i att säkerställa att avverkningsarbetet utförs enligt plan, med rätt volymer och hög kvalitet. Du arbetar nära våra tjänsteleverantörer där du leder arbetslag och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt våra säkerhets- och miljökrav. I rollen har du ett stort kontaktnät i hela försörjningskedjan, från det att skogen avverkas till dess att virket levereras. Det innebär kontakter och löpande dialoger både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och styra virkesflödet för att uppnå beställda volymer och leveranskrav
Schemalägga arbetslag, maskiner och resurser för maximal effektivitet
Arbeta med prissättning, avräkning av avverkningsobjekt med uppföljningar ute i fält.
Följa upp och kvalitetssäkra avverkningsarbetet hos våra tjänsteleverantörer
Driva prognosarbete och kostnadsuppföljning för att hålla verksamheten inom budget
Fungera som en länk mellan Stora Enso Skog och våra tjänsteleverantörer genom tydlig kommunikation och uppföljning
Arbeta med utveckling och förbättring av metoder och teknik inom avverkningsprocessen
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst med stor variation i vardagen, rollen är en kombination av kontorsarbete och att vara ute i fält. Du tillhör ett team som består av produktionsledarkollegor samt flödesledare och du rapporterar till områdeschefen. Du har din kontorsplacering i Karlstad/Udden alternativt Sunne.
Vem söker vi
Vi söker dig som är en strukturerad och lösningsorienterad ledare med ett starkt driv för produktivitet, kvalitet och säkerhet. Du trivs i en operativ miljö där du snabbt behöver kunna fatta beslut och hantera förändringar. Din kunskap har du fått genom skoglig eller annan relevant utbildning samt genom erfarenhet av produktionsledning eller liknande roller - gärna inom skogsbruk eller industri.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Förmåga att planera och arbeta metodiskt mot uppsatta mål
Goda ledaregenskaper och en stark kommunikationsförmåga
Analytisk förmåga och förståelse för prognoser och kostnadsstyrning
Ett högt säkerhetstänk och engagemang för hållbarhet
Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Du har B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men dock senast den 25 februari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Erik Axelsson på tel. 072 - 248 69 07 eller mejl: erik.x.axelsson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.youtube.com/watch?v=iuY1fVww06khttps://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/jobba-med-oss/jobba-i-skogen
