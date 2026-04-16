Produktionsledare till Förmontage, Alimak
Alimak Group Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-04-16
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alimak Group Sweden AB i Skellefteå
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett multinationellt och världsledande företag där säkerhet, människor och kvalitet står i centrum?
På Alimak tar vi människor, material och verksamheter till nya höjder - på ett säkert sätt.
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ ledare som vill ta ansvar och bidra till vår fortsatta framgång genom att skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Om Alimak
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, med försäljning till över 100 länder världen över. Alimak Group Sweden AB är en del av koncernen och har sin verksamhet i Skellefteå, där företaget grundades redan 1948.
I Skellefteå är vi cirka 350 medarbetare och vår tillverkning är världsledande inom kuggstångsdrivna hissar. Vår verksamhet präglas av ett starkt fokus på kvalitet, teknik och säkerhet, och vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där förbättringsarbete och innovation är en naturlig del av vardagen.
Produktionen omfattar bland annat svetsning av komponenter, CNC-maskiner, kantpressar, laserskärning samt robotar med visionssystem. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som produktionsledare på Alimak erbjuds du en omväxlande roll med ansvar över de avdelningar som monterar fångapparater, växellådor, elskåp och dörrar. Du blir en viktig del av produktionsledningen och arbetar nära kollegor och medarbetare för att ständigt förbättra trivsel, arbetsmiljö, kvalitet, leveranser och produktionskostnader i enlighet med vår vision World Class Manufacturing in Skellefteå - Made by Alimakare.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Ansvara för daglig drift med fokus på säkerhet och effektivitet
Att coacha, leda och utveckla dina medarbetare i sina respektive roller
Driva och implementera förbättringsåtgärder för att uppnå ständiga förbättringar inom; arbetsmiljö, kvalitet, leverans och produktionskostnad
Följa upp avdelningens och individers resultat och säkerställa måluppfyllelse
Erbjudande
Hos oss på Alimak får du som produktionsledare arbeta i en verksamhet med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar. Med stöd av modern teknik, digitala arbetssätt och ett tydligt förbättringsfokus erbjuder vi dig som produktionsledare en nyckelroll och därigenom möjlighet att påverka och utveckla våra produktionsprocesser med målet att stärka Alimaks konkurrenskraft.
Du blir en del av en professionell och kompetensstark organisation. Vi erbjuder även attraktiva villkor, bland annat;
Möjlighet till flexibla arbetstider
Ersättning vid kostnad för tandvård/vaccination
Ersättning vid kostnad för massage
Ersättning vid kostnad för träningskort
Tillgång till företagshälsovård
Tillgång till fjällstuga Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och engagerad ledare med förmåga att driva både människor och verksamhet framåt. Du skapar förtroende och goda relationer i teamet och trivs i en roll där du får coacha, inspirera och utveckla dina medarbetare mot gemensamma mål.
Som person är du ansvarstagande, prestigelös och stöttande, och du bidrar till en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och kontinuerlig förbättring. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda genom engagemang och tydlighet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att driva och leda förbättringsarbete, gärna med stöd av Lean, Six Sigma eller liknande arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet från tillverkande industri eller närliggande verksamhet, gärna från en tidigare ledande rollSå ansöker du
För mer information kontakta:
Produktionschef; Kerstin Stenberg, 091087398
Facklig företrädare Unionen; Andre Fageryd, 0724625909.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03, urval och intervjuer sker löpande. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund. Tjänsten avser heltid och är en tillsvidaretjänst med placeringsort Skellefteå.
Skicka din ansökan bestående av ett Personligt brev samt CV till HR Jenny Lind via e-post: jenny.lind@alimakgroup.com
. Ange Produktionsledare som referens vid ansökan.
Om Skellefteå
Om Skellefteå

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, entreprenörskap och jämlika möten skapar vi tid och utrymme att växa genom det kanske allra mest värdefulla: våra egna och varandras idéer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Via-epost till nedan angiven epostadress
E-post: jenny.lind@alimakgroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsledare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alimak Group Sweden AB
(org.nr 556033-7528), https://www.alimakgroup.com/
Alimakvägen 1 (visa karta
)
931 27 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9858737