Produktionsledare till delprojekt Rosenlund, del av Västlänken
2025-12-29
Vad krävs för att leda en av Sveriges mest utmanande byggarbetsplatser - mitt i en levande storstad? Det krävs teknisk skärpa, tydligt ledarskap och förmågan att skapa samverkan under tryck, men också ödmjukhet, gott omdöme och förmåga att ta plats i ett projekt som påverkar staden varje dag.
Dina arbetsuppgifter
Västlänken är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt - en järnvägstunnel för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Inom deletapp Haga byggs en underjordisk station med tre uppgångar, fyra spår, cykelgarage och direkt anslutning till Handelshögskolan.
Delprojekt Rosenlund är en av de mest komplexa etapperna i hela projektet. Här byggs under jord i direkt närhet till bostäder, affärer och kulturmiljöer - med höga krav på dialog, samordning och störningsfri produktion. Projekten påverkar många intressen, och som produktionsledare är du central i att både säkerställa byggframdrift och hantera relationer i ett intensivt samverkanslandskap. Projektet startade 2024 och beräknas vara klart 2029.
Om rollen
Du ansvarar för att plan, budget och kvalitetskrav följs - men också för att skapa tydlig kommunikation mellan aktörer, hantera gränssnitt och stötta byggledare i att hålla kursen. Du förväntas agera tryggt i ett projekt där dialog är lika mycket en del av arbetsdagen som tekniska beslut.
Du rapporterar till delprojektledaren för Haga-Rosenlund och arbetar nära byggledare, projektingenjörer, teknikansvariga och externa entreprenörer.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och följa upp produktion, resurser och arbetsplanering
Samordna och leda byggledare i en komplex och utmanande miljö
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsregler efterlevs
Kvalitetssäkra utförande enligt Trafikverkets standard
Hantera gränssnitt mot andra delprojekt och externa parter
Vara delaktig i riskbedömning, statusuppföljning och avvikelsehantering
Skapa fungerande dialoger med externa aktörer under produktion
Vem är du?
Du är en erfaren produktionsledare som är van vid att stå mitt i komplexa processer där många intressen möts. Du har tekniskt kunnande och struktur - men också den personliga trygghet som krävs för att skapa tydlighet, hantera olika intressenter och samtidigt bygga förtroende.
Du vet att ett gott samarbetsklimat inte uppstår av sig självt - och att ditt ledarskap är avgörande för att skapa arbetsro även under press.
Övrig information
Du är en trygg och strukturerad ledare med erfarenhet från större infrastrukturprojekt. Du kombinerar skarp analys med praktisk handlingskraft, och har förmåga att skapa samverkan och förtroende även i pressade lägen. Du kommunicerar tydligt, fattar beslut med gott omdöme och bygger tillit genom engagemang och delaktighet. Du driver utveckling, utmanar invanda arbetssätt och bidrar till en kultur av ständiga förbättringar. Du inspirerar genom att klargöra riktning, vara öppen för nya lösningar och visa vägen framåt.Kvalifikationer
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom bygg/anläggning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av produktionsledning i större anläggnings- eller infrastrukturprojekt
God förmåga att leda, planera och följa upp tid, kostnad och kvalitet
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
God kunskap i entreprenadjuridik
Hanterat utmanande produktionsmiljöer
Meriterande om du har:
Meriterande om du har:

Arbetat i stadsmiljö eller projekt med komplex samordning
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
