Produktionsledare till anstalten Tidaholm
Kriminalvården / Chefsjobb / Tidaholm Visa alla chefsjobb i Tidaholm
2026-08-06
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Till anstalten Tidaholm söker vi produktionsledare till produktionen. Anstalten Tidaholm har fyra
huvudsakliga verkstadsområden: svetsverkstad, mekanisk industri, träindustri samt montering och
förpackning. Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med
kollegor planera och leda verksamheten.
Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge praktisk erfarenhet. Som produktionsledare har du uppgiften att handleda och instruera klienten i bland annat skapandeverkstaden. Du kommer att arbeta klientnära och i ditt arbete ingår att arbeta strukturerat för att få klienter och verksamheten att nå uppsatta mål. Du arbetar även i vårt produktionssystem, samt med förebyggande underhåll och service. För oss är det viktigt att du har ordning och reda i ditt arbete och håller en god ordning på den gemensamma arbetsplatsen.
I arbetsuppgifterna ingår även dagliga rutinuppgifter som visitationer och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Du kommer att ha varierande uppgifter och inte vara stationerad vid en viss produktionutan du kommer att ha en mer ambulerande roll. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil, och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och är en lagspelare samt att du har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
Tidigare arbetslivserfarenheter som Kriminalvården bedömer relevant
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
God datorvana
Det är även meriterande med:
Eftergymnasial utbildning inom tillverkningsindustri, snickeri, plåt,
CNC, montering, svets, säkerhetsarbete mm.
Arbetslivserfarenhet som produktionsledare/arbetsledare.
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
Relevanta språkkunskaper
TruckkortÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Skogsholmsvägen (visa karta
)
522 30 TIDAHOLM Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Väst, VO Tidaholm, A Tidaholm Kontakt
Christer Hallqvist (SEKO) Christer.Hallqvist@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10023739