Produktionsledare till anstalten Skogome, timvikariat och sommarvikariat

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Skogome är den största anstalten i Sverige för sexualbrottsdömda män. I en pågående om- och nybyggnation kommer Skogomeanstalten att utökas till totalt ca 800 klientplatser vilket bland annat innebär fler medarbetare och större och modernare lokaler för vår arbetsdrift och produktion. Idag har vi fyra olika produktionshallar inom industri, montering- och förpackning samt tvätteri.
Läs mer om anstalten Skogomes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/skogome/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens arbetsdrift. Det är ett mycket omväxlande arbete där du möter våra klienter i produktionsmiljö och motiverar dem i deras arbete. Du stöttar även produktionsledare och övrig personal, du gör närvarokontroller och ser till att våra klienter är på rätt plats vid rätt tid. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.
Vi söker både sommarvikarier (med möjlighet att arbeta som timvikarier under vår och höst) samt timvikarier till vår resurspool (även här finns det möjlighet att arbeta under sommaren). I din ansökan kommer du få ange vad du framförallt är intresserad av. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar klienter samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du operativt med och ansvarar för produktionsplaneringen. Arbetstider är dagtid måndag - fredag 07.00 - 16.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och är pedagogiskt lagd. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra bra avvägningar och ser vad som behöver prioriteras. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en god fysisk hälsa som möjliggör att agera om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av industri eller produktion
* Erfarenhet av säkerhetsarbete som av Kriminalvården anses relevant för tjänsten
* Erfarenhet av Kriminalvårdens arbetsdrift
* Relevanta språkkunskaper
* B-körkort
* Truck-kort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
