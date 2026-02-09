Produktionsledare till anstalten Skenäs inriktning Park - Vikariat
Kriminalvården, Anstalten Skenäs / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-02-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Skenäs i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skenäs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skenas/#verksamhet
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik. Skenäs kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. Anstalten inrymmer även en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.
Läs mer om Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
Vad är bäst med att jobba inom Kriminalvården? Våra medarbetare berättar: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
På anstalten råder sysselsättningsplikt för de intagna och det finns både utbildning och arbete. Arbete bedrivs i form av snickeri, fastighet, utomhusmiljö med mark och park samt inomhusmiljö med tvätt, disk och lokalvård. Vi söker nu personal för inriktningen park och miljö.
Uppdraget som produktionsledare innebär att du är en förebild för de intagna och är med i det dagliga arbetet där du pedagogiskt instruerar de intagna i såväl arbetsmoment som uppförande, attityder och värderingar. Som produktionsledare behöver du vara säkerhetsmedveten då du ansvarar för att lära ut hur maskiner fungerar och hur dessa ska användas på ett säkert sätt. Tjänsten innebär inget personalansvar utan endast arbetsledning av de intagna.
Som produktionsledare är du ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis och dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Du ska skapa dialog internt och externt, exempel kan vara hantering av externa kunder. Rollen innefattar även ett nära samarbete med de andra produktionsledarna och en tät kommunikation med övriga personalgrupper.
Inom park- och miljöverksamheten finns det två produktionsledare med ansvar för cirka 16 klienter. I rollen arbetsleder du klienter som kör traktor, utför serviceuppdrag i ytterområden, klipper gräs, rensar rabatter, planterar samt renoverar trädgårdsmöbler med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete med traktorer
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet med inriktning mot park och miljö och/ eller trädgård
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Arbetslivserfarenhet i arbetsledande funktion
* Pedagogisk erfarenhet
* Erfarenhet av motiverande arbete
* Erfarenhet av fakturahantering
* Erfarenhet av att arbeta säkerhetsmedvetet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
* Giltigt truckkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kontakt
Rekryteringsspecialist
Sara Isaksson sara.isaksson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9729962