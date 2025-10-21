Produktionsledare till anstalten Skenäs inriktning park - Vikariat
2025-10-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skenäs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skenas/#verksamhet
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik. Skenäs kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. I dagsläget har anstalten 288 platser.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
På anstalten råder sysselsättningsplikt för de intagna och det finns både utbildning och arbete. Arbete bedrivs i form av snickeri, fastighet, utomhusmiljö med mark och park samt inomhusmiljö med tvätt, disk och lokalvård. Vi söker nu personal för inriktningen park och miljö.
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Du är en förebild för de intagna och är delaktig i det dagliga arbetet där du pedagogiskt instruerar de intagna i såväl arbetsmoment som uppförande, attityder och värderingar. Uppdraget innebär att du, efter introduktion, kommer att ansvara för den dagliga driften där du planerar, leder och arbetsfördelar de intagnas arbete samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Tjänsten innebär inget personalansvar utan endast arbetsledning av de intagna. Du behöver även vara säkerhetsmedveten då du ansvarar för att lära ut hur maskiner fungerar och hur dessa ska användas på ett säkert sätt.
Vidare ansvarar du för att dokumentera de intagnas utveckling samt hanterar löneadministrationen för klienterna. Du ska även medverka i att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering och skapa dialog både internt och externt. Du ska dessutom ha ett nära samarbete med de andra produktionsledarna och en tät kommunikation med övriga personalgrupper.
Inom park och miljö är ni två produktionsledare på cirka 16 klienter. I rollen arbetsleder du klienter som kör traktor, utför serviceuppdrag på ytterområdet, klipper gräs, rensar rabatter, planterar samt renoverar trädgårdsmöbler med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg, högskoleförberedande examen eller yrkesexamen
* Erfarenhet med inriktning park och miljö och/ eller trädgård
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning företrädesvis inom ekonomi eller annan inriktning som Kriminalvården bedömer relevant
* Arbetslivserfarenhet i arbetsledande funktion
* Pedagogisk erfarenhet
* Erfarenhet av motiverande arbete
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Erfarenhet av arbete med traktorer
* Erfarenhet av fakturahantering
* Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
* Truckkort
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
