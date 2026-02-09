Produktionsledare till Anstalten Ringsjön
2026-02-09
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Tygelsjö/Ringsjön består av anstalten Tygelsjö med 137 platser för män och anstalten Ringsjön med 82 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3, som leds av
en anstaltschef tillsammans med sju kriminalvårdsinspektörer.
På båda anstalterna bedrivs ett stort VSP och utredningsarbete, samtidigt som det på båda anstalterna bedrivs värdefull sysselsättning som exempelvis en handelsträdgård, snickeri med pallkragetillverkning, mekanisk verkstad, montering/förpackning, kök- och matlagning, lärcentrum samt annan strukturerad verksamhet.
Läs mer om anstalten Ringsjöns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/ringsjon/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
På anstalten råder sysselsättningsplikt för de intagna i form av arbete eller utbildning. Som produktionsledare har du direktkontakt med de intagna i anstaltens produktion. Du ansvarar för den dagliga driften över montering, förpackning, snickeri, utemiljö samt tvätt och städ. Arbetet innebär att planera, arbetsleda de intagna och säkerställa att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Arbetet innebär också att ta emot all gods som kommer till anstalten. Du är även själv med och deltar i produktionsarbetet.
Tillsammans med kriminalvårdsinspektör och övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen. I det dagliga arbetet förekommer administrativa arbetsuppgifter. Därtill ingår även dagliga rutinuppgifter så som visitationer och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till de intagnas lärande men också till att de intagna reflekterar över sin situation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Då Kriminalvården, däribland Anstalten Ringsjön, genomgår förändringar och utökningar är det viktigt att du är initiativrik, öppen för snabba förändringar och utvecklingsorienterad. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande med:
* Kriminalvårdserfarenhet
* Arbetslivserfarenhet i arbetsledande funktion
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Relevanta språkkunskaper
* Truckkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
