Produktionsledare till Anstalten Mariefred, vikariat
Kriminalvården / Chefsjobb / Strängnäs Visa alla chefsjobb i Strängnäs
2026-07-31
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Strängnäs
, Eskilstuna
, Västerås
, Södertälje
, Ekerö
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens sysselsättning.
I den dagliga kontakten med klienter innebär ditt arbete att du bidrar till deras lärande men också till att de reflekterar över sin situation.
Vi söker just nu en produktionsledare för ett vikariat till sysselsättningen på anstalten Mariefred. På anstalten finns mekanisk verkstad, montering, snickeri, keramikstudio, hälsosysselsättning samt skapande verksamhet. Detta innebär att du ska vara beredd på att ersätta eller rotera i arbetsgruppen om och när behov uppstår.
Som produktionsledare ansvarar du för att introducera och handleda klienter och aktivt medverka i olika arbetsmoment som sker i sysselsättningen som beskrivs ovan. Efter en lokal introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i arbetet och planeringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet inom exempelvis lager-, bygg-, industri- eller skapande verksamhet som kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet från arbetsledning och/eller handleda personal
Truckkort
Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
Kriminalvårdserfarenhet
Kunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighetÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Bondängen (visa karta
)
647 93 MARIEFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Mitt, VO Mariefred, A Mariefred Kontakt
Benjamin Pettersson (OFR) benjamin.pettersson@kriminalvarden.se Jobbnummer
10017280