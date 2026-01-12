Produktionsledare till anstalten Hall, semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Anstalten Hall ligger strax utanför Södertälje. Cirka 400 medarbetare och 20 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot drygt 350 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Anstalten har, utöver normalavdelningar, också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. De intagna sysselsätts med till exempel utbildning, behandlingsprogram, annan strukturerad verksamhet eller i anstaltens produktion som bland annat omfattar montering, förpackning, tvätteri och keramiktillverkning.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden, tillgång till sporthall, bibliotek och återhämtningsrum med massagestol.
Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Kriminalvårdens arbetsdrift är en av flera insatser som ska ge de intagna meningsfull sysselsättning under anstaltstiden och främja deras anpassning i samhället efter frigivningen. Arbetsdriften vid anstalten Hall består just nu av sju olika verksamheter varav tvättindustrin är den som sysselsätter flest klienter.
Som produktionsledare arbetsleder du våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att ordning och säkerhet upprätthålls. Tillsammans med dina kollegor, drygt 25 produktionsledare fördelade mellan verksamheterna, motiverar du klienterna att delta i arbetet, planerar och arbetsleder. I arbetet ingår visitationer, skötsel av lokaler, visst löpande maskinunderhåll, lagerhantering, administration och dokumentation. Produktionsledarens roll sammanhänger med ansvar för den dagliga driften och du kommer själv att vara med och delta i produktionsarbetet, för att säkerställa att våra leveranser sker enligt avtalad tid. All verksamhet sker utan att göra avkall på säkerheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och agerar med gott omdöme. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Rollen kräver att du har god förståelse för både säkerhet och hur människan tar till sig kunskap. Du är lugn, stabil och kontrollerad även i stressiga situationer och har fysisk förmåga som gör att du kan röra dig obehindrat om situationen så kräver, till exempel i en händelse då larm utlöses. God samarbetsförmåga är en förutsättning, då du ingår i ett arbetslag och även samverkar med andra delar av Kriminalvården och externa parter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Minst ett par års arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Meriterande:
* Utbildning/erfarenhet kopplat till tvätteri eller tillverkning
* Erfarenhet som arbetsledare
* Erfarenhet inom hantverksyrken
* Pedagogisk erfarenhet
* Motiverande arbete
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg
* Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
* Övriga språkkunskaper utöver svenska och engelska
Se till att det du uppfyller både inom krav och meriterande tydligt framgår i ditt CV när du ansöker.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
