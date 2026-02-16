Produktionsledare till anstalten Brinkeberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Brinkebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/brinkeberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Vänersborg består av två anstalter i Vänersborg och ett häkte i Uddevalla. Anstalten Östragård är en öppen anstalt med plats för 192 klienter. Anstalten Brinkeberg är en sluten anstalt med plats för 144 och Häktet i Uddevalla har 57 platser. Vi är en innehållsrik verksamhet och hos oss arbetar kriminalvårdare, administratörer, sjuksköterskor, kockar, lärare, produktionsledare, chefer med flera. Vi är en modern myndighet som bjuder på utvecklingsmöjligheter ochutmaningar där du får vara med och påverka framtiden.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor planera och leda verksamheten. Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge praktisk erfarenhet. Som produktionsledare har du en arbetsledande roll och direktkontakt med våra klienter. I den dagliga kontakten med klienterna bidrar du till deras lärande och till självreflektion. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Tydliggör regler och rutiner, instruerar och stödjer klienten i sitt arbete. Tillsammans med övriga kollegor kvalitetssäkrar du att anstaltens arbete sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kontrollerar, för närvaro och skriver lön för fullgjort arbete. I arbetsuppgifterna ingår även dagliga rutinuppgifter som visitationer och andra säkerhetsrelateradearbetsuppgifter. Vid behov kan det krävas att du medverkar i produktion för att färdigställa leveranser. Som produktionsledare förväntas du aktivt bidra till attupprätthålla en god säkerhetskultur och ett gott samarbetsklimat. Anstalten Brinkeberg söker medarbetare till montering och förpackning, mekanisk verkstad samt svets.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt arbete är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med dittförhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet inom relevant arbetsområde, exempelvis verkstad, svets, CNC, montering och förpackning
* Fullständig gymnasiekompetens
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att handleda andra i arbete
* Erfarenhet från rollen som produktionsledare
* Erfarenhet från rollen som produktionsledare inom Kriminalvården
* Truckkort
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete eller social omsorg.
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Brinkeberg Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Kriminalvårdsinspektör
Jasmin Dautovic jasmin.dautovic@kriminalvarden.se 0521-74 98 17
9743712