Produktionsledare till anläggningen i Sikfors
Stenvalls Trä AB, Sikfors / Maskiningenjörsjobb / Piteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Piteå
2025-12-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB, Sikfors i Piteå
Vi söker en driven och målinriktad produktionsledare till vår anläggning i Sikfors!
Är du en erfaren och strukturerad ledare med förmågan att motivera ett team till utveckling? Vi söker dig som kan stödja och navigera medarbetare genom de utmaningar som de dagliga arbetsuppgifterna kan innebära. Du har en helhetssyn över avdelningens utvecklingsbehov och får den att lyckas med sitt uppdrag.
OM ROLLEN
Som Produktionsledare på Stenvalls Trä kommer du att vara underställd Produktionschefen för Såg, Justerverk och Rullande maskiner.
Du tillser att gällande rutiner efterlevs och ansvarar för att leda och fördela arbetet inom ditt verksamhetsområde där du i ditt personalansvar delegerar uppgifter inom arbetsmiljöområdet.
I rollen ingår även att aktivt delta i Stenvalls förbättringsarbete tillsammans med ledningen. Du arbetar med styrning, samordning och strategisk planering samt uppföljnings- och personalfrågor med målet att avdelningen ska vara effektiv och lönsam. Dina arbetsuppgifter tar du dig an med ett lösningsfokuserat arbetssätt, du samverkar nära övriga ledningsnivåer både på den egna anläggningen och våra andra anläggningar samt bistår i frågor om tillväxt, resultat och utveckling.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Leda teamet mot uppsatta mål.
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs.
Motivera och utveckla medarbetarna genom att skapa tydliga mål och ge kontinuerlig feedback.
Dokumentera och följa upp arbetsprocesser.
Samverka med andra avdelningar för att optimera produktionsprocesserna.
Aktivt delta i och bidra till avdelningens strategiska planering och förbättringsarbete.
VI SÖKER DIG
Som vill växa tillsammans med oss och som vill bidra till vår gemensamma utveckling. Du drivs av att leda och inspirera andra. Du visar handlingskraft och har ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att rätt saker blir gjorda. Du är lösningsorienterad, engagerad och har ett genuint intresse för människor och processer. Har du vidare erfarenhet av lagerhantering, produktion, transport och/eller orderhantering är det meriterande. Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team, gärna med personalansvar.
• God förmåga att planera, strukturera och prioritera.
• God kommunikativ förmåga.
• Vana att använda digitala system för planering och uppföljning.
• B-körkort
MERITERANDE
Erfarenhet av produktionsledning, logistik och maskinpark.
VI ERBJUDER
En ledarroll i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att utveckla teamet och dig själv.
VI ERBJUDER ÄVEN
• Generöst friskvårdsbidrag
• Personalrabatt på olika varor och tjänster inom koncernen Stenvalls Trä
ÖVRIG INFORMATION
I denna rekrytering använder vi oss av några inledande urvalsfrågor för att få veta mer om dig och dina förutsättningar att passa in i rollen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393), http://www.stenvalls.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä AB, Sikfors Kontakt
Produktionschef
Robert Degerman robert.degerman@stenvalls.se 072-4015276 Jobbnummer
9642013