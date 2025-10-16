Produktionsledare till Anläggning Uppställningsspår Pilekrogen
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Uppställningsspår Pilekrogen står inför produktion med planerad byggstart i januari 2026. Entreprenaden är en utförandeentreprenad som omfattar mark- och anläggningsarbete samt BEST-arbete och har komplexa gränssnitt mot omgivande projekt, vilket kräver en hög grad av samordning under Trafikverkets ledning.
Om rollen
I rollen ingår att med affärsmässighet och helhetsperspektiv produktionsleda Trafikverkets arbete inom anläggningsentreprenaden. Du ansvarar för att leda, samordna och följa upp produktionen i nära samverkan med projektledning, entreprenörer och andra delprojekt.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Produktionsledning och uppföljning av framdrift, kvalitet, tidplan, ekonomi och att arbetet följer kontrakt, lagstiftning, arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Ledning och utveckling av byggherreorganisationens arbete inom anläggning samt utveckling av arbetssätt, rutiner och kontrollprogram.
Samordning och kommunikation med samordnande produktionsledare, projektledning, entreprenörer och externa parter, inklusive riskhantering, möten, arbetsplatsbesök samt besiktningar och gränssnitt.
Dokumentation och rapportering av status, avvikelser och åtgärdsförslag, samt framtagande av underlag till projektledare.
Ekonomisk uppföljning inklusive fakturagranskning och kontroll av leveranser och förvaltningsdata enligt Trafikverkets rutiner.
Obligatoriska krav
Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
Akademisk utbildning 180 (120p) hp inom bygg/anläggning/järnväg alternativt en kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/produktionsledare inom järnväg, där arbetslivserfarenheten inte får vara äldre än 15 år.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet inom produktionsfasen som byggledare/produktionsledare inom väg.
Minst 24 månaders sammanlagd erfarenhet av byggledning/ produktionsledning i projekt med minst >300MSEK i total omsättning.
Behörighet gällande SoS-ledare enligt TDOK 2014:0230 med hänvisning till TDOK 2020:0222.
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.
Kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.
Körkort behörighet B
Uppdragsinformation
Kontraktet löper i två (2) år från det att det trätt i kraft, senast 2025-12-15.
Beställaren har ensidig möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år på oförändrade villkor.
Plats: Göteborg
Omfattning: 100 % av årsarbetstid, motsvarande cirka 1 700 timmar per år
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
