Produktionsledare till AMB Industri
2025-10-16
Som produktionsledare på AMB får du leda ett vässat team på ca 20 medarbetare som är vana vid att arbeta under eget ansvar med höga kvalitetskrav. Din uppgift är att, genom tydlighet i mål och förväntningar, optimera produktionen och leverera en hög kvalité, samtidigt som du ger förutsättningar till att varje medarbetares potential utnyttjas fullt ut. Vi arbetar i skift, vilket innebär att produktionen pågår även när du inte är på plats. Du rapporterar direkt till Produktionschefen.
I din roll ligger fokus på följande arbetsuppgifter:
Utarbeta mål för avdelningen, bryta ner och utveckla dessa, samt visualisera och följa upp nyckeltal.
Utveckla och rekrytera medarbetare.
Arbeta med ständiga förbättringar, lean och standardiserade arbetssätt.
Tillsammans med produktionsledningsgruppen driva verksamheten i en långsiktigt hållbar riktning.
Säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med AMB:s ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
Hos AMB har alla produktionsledare ett nära samarbete; du får en viktig roll i vårt gemensamma framåtriktade arbete där vi coachar varandra, formar vår vardag tillsammans och strävar efter företagets bästa.
Tjänsten avser heltid och förväntas att tillsättas under hösten, tillträdesdatum efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande industri och att du trivs i en miljö där teknik och människor möts i vardagen. Har du en teknisk bakgrund, eller annan akademisk utbildning så ser vi det som positivt.
Som person har du har ett analytiskt förhållningssätt och är van vid att arbeta med uppföljning av nyckeltal, identifiera förbättringsmöjligheter och driva utvecklingsarbete med fokus på effektivitet och kvalitet.
Du kanske är en erfaren ledare, eller i början av din karriär som ledare, det viktigaste för oss är att du är tydlig, strukturerad och trygg som person. Att du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i ditt team, samtidigt som du är målmedveten och fattar beslut med helheten i fokus.
Du är van vid att arbeta med Microsoft Office och använder gärna digitala verktyg för att följa upp och visualisera resultat. Rollen kräver att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i så väl tal som skrift.
Om arbetsgivaren
AMB är ett familjeägt företag med god lönsamhet och stabil tillväxt. Vår specialitet är formsprutning kombinerat med olika ytbehandlingstekniker, med det uttalade syftet att tillverka produkter som på olika sätt bidrar till att förbättra människors liv och välmående.
Vårt huvudsakliga affärsområde är medicinteknik, vi har hög automationsgrad och är sedan många år världsledande inom ytbehandling av hörapparater. Våra kunder finns över hela världen och präglas av höga krav på såväl kvalitet och logistik som dokumentation. Vi är certifierade enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 13485.
Hos oss möts du av en platt och snabbfotad organisation, och vår produktionsanläggning i småländska Broakulla är igång veckans alla dagar. Företaget består idag av cirka 200 medarbetare.
AMB står starkt och vi står inför flera stora och omfattande förändringar, då vår kontinuerliga tillväxt gjort att vi under verksamhetsåret 2023/24 realiserat en utbyggnad på 5 500 m2 produktionsyta. Vi har även byggt en egen solcellspark för att bli än mer hållbara.
Du kan läsa mer om oss på https://amb.se
Hur du ansöker
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Gustav Warelius på telefon 072-337 74 54 eller e-post gustav@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
