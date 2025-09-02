Produktionsledare till AkzoNobel Adhesives i Kristinehamn
- en ledarroll i en högteknologisk och internationell produktionsmiljö
Nu söker vi på AxÖ Consulting en produktionsledare till vår kund AkzoNobel Adhesives i Kristinehamn - en välrenommerad industriaktör med lång tradition inom trälim och hartsbaserade lösningar.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med utvecklingsfokus i en avancerad produktionsmiljö.
Vi söker särskilt dig med erfarenhet från tillverkande industri och ett intresse för teknik, förbättringsarbete och människor.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för ett 15-tal medarbetare. Du leder och samordnar det dagliga produktionsarbetet inom en avdelning som präglas av hög teknisk standard, stark säkerhetskultur och internationell leveransprecision. Till din hjälp har du en produktionsledarassistent och ett nära samarbete med övriga produktionsledare och andra kollegor inom teknik, process, labb, planering och inköp.
Rollen innebär såväl daglig driftledning som ansvar för arbetsmiljö, resursplanering och kontinuerligt förbättringsarbete. Du rapporterar till produktionschef och är stationerad på anläggningen i Kristinehamn.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Leda, coacha och utveckla din arbetsgrupp
- Säkerställa en säker och effektiv produktion med högt kvalitetsfokus
- Ansvara för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (HSE)
- Optimera resurser, planering och produktionsflöden
- Driva förbättringsarbete kring processer, metoder och utrustning
Vem söker vi?
Vi söker dig som har teknisk kompetens i grunden, en god förståelse för industriell produktion och erfarenhet av att leda andra. Du är kommunikativ, strukturerad och har en naturlig förmåga att få människor med dig.
Du trivs i ett sammanhang där säkerhet, kvalitet och kontinuerlig förbättring står i centrum - och där gott ledarskap gör verklig skillnad.
Vi ser gärna att du har:
- Teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning, gärna inom kemi, produktion eller industriell teknik
- Några års erfarenhet från att arbeta inom tillverkande industri
- Tidigare erfarenhet av personalledning och arbetsmiljöansvar
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
För att bidra till en mer jämställd industriell arbetsmarknad välkomnar vi kvinnliga sökande varmt.
Om AkzoNobel Adhesives Adhesives
AkzoNobel Adhesives Adhesives har tillverkat trälim och hartsystem i Kristinehamn sedan 1962 och är idag en modern produktionsanläggning med internationell räckvidd. Produkterna används inom bland annat möbelindustri, bygg och snickeri, och verksamheten präglas av teknikdriven innovation, kvalitet och hållbarhet.
AkzoNobel Adhesives är certifierad som Top Employer 2025 och är ett av Sveriges Karriärföretag - en arbetsgivare som erbjuder utveckling, trygghet och en inkluderande kultur.
Information och ansökan
I denna rekrytering har AkzoNobel Adhesives valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vi arbetar med löpande urval, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Fiddelie Nyvall
- fiddelie.nyvall@axoconsulting.se
- 070 844 61 12
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
