Produktionsledare Starka Betongprodukter, Ängelholm
2026-04-20
Koncernen Starka är ett av de ledande företagen på marknaden inom prefabricerade betongprodukter. Vårt anseende bygger på en solid grund av lång erfarenhet där vår position har stärkts genom att vi vävt samman hantverksskicklighet och kvalitetstänkande i ett hållbart material. Inom koncernen omsätter vi cirka 600 miljoner och är 220 anställda. Vi drivs av visionen att vi skapar hållbara miljöer i betong på våra anläggningar i Arboga, Kristianstad och Ängelholm.
Starka är ett självständigt privatägt företag i tredje generationen som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter. Vi har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av betongelement, stödmurar och markkomplettering. Vi är stolta över vår historia och vårt material.
Produktionsledare - Starka Betongprodukter
Starka Betongprodukter rekryterar nu en Produktionsledare till anläggningen i Ängelholm. Här får du en nyckelroll i ett stabilt och välrenommerat bolag som ligger i framkant inom stödmurar och markkompletteringar, vilka används i projekt inom samhällsbyggande. Verksamheten präglas av hög kvalitet, hållbar produktion och stark teknisk kompetens, där du får vara med och påverka både arbetssätt och resultat i produktionen.
Du leder ett kunnigt produktionsteam på cirka 12 personer och blir en del av en sammansvetsad organisation i Ängelholm. Här präglas kulturen av korta beslutsvägar, hög teamkänsla och en stark vilja att hjälpa varandra i vardagen.
Rollen ger dig goda möjligheter att utvecklas som ledare och inom produktion, där du får stort ansvar, mandat att driva förbättringar och möjlighet att påverka både teamets utveckling och produktionens effektivitet. Du erbjuds en gedigen introduktion i verksamheten och produkterna, vilket ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Ansvarsområde
I rollen som Produktionsledare ansvarar du för att leda, planera och utveckla det dagliga arbetet i produktionen med fokus på effektivitet, kvalitet och säker arbetsmiljö. Du har ett tydligt ledarskapsansvar där du skapar struktur, engagemang och arbetsglädje i teamet, samtidigt som du säkerställer att produktionen når uppsatta mål och nyckeltal.
Du arbetar nära verksamheten och är en synlig och närvarande ledare i produktionen, där du coachar, stöttar och utvecklar dina medarbetare. Rollen innebär ett helhetsansvar för drift, personal och förbättringsarbete, där du aktivt driver utveckling av arbetssätt, processer och teamets kompetens. Som produktionsledare rapporterar du till VD, Fredrik Johansson.
Dina arbetsuppgifter som produktionsledare:
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i produktionen samt säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och god framdrift
Arbeta operativt nära produktionen som en synlig och närvarande ledare som stöttar, coachar och löser problem i det dagliga arbetet
Säkerställa att produktionen når uppsatta mål avseende kvalitet, leveransprecision och effektivitet, samt följa upp nyckeltal och driva åtgärder vid avvikelser
Leda pulsmöten och säkerställa att planering, prioriteringar, rutiner och säkerhetsföreskrifter efterlevs
Ha fullt personalansvar inklusive lönesättning, utvecklingssamtal, introduktion samt tid- och personaladministration
Säkerställa stabil drift genom ansvar för produktionsflöden, underhåll och ett förebyggande arbetssätt
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom produktionen samt samarbeta med andra funktioner för att optimera helheten
Hantera administrativa uppgifter såsom attestering av tider och fakturor samt arbete i affärssystem
Erfarenhet och kunskap
Minst ca 5 års erfarenhet från tillverkningsindustrin
Tidigare erfarenhet i en ledande roll, exempelvis som teamledare eller arbetsledare
God teknisk förståelse och förmåga att läsa och tolka ritningar
Erfarenhet av att arbeta med produktionsstyrning, uppföljning av nyckeltal och förbättringsarbete
Vana av affärssystem, gärna Dynamics 365, samt goda kunskaper i Officepaketet
Stark administrativ förmåga med erfarenhet av såväl personal- som produktionsadministration
Personliga kvalifikationer
Du är en närvarande ledare som trivs i en operativ miljö där du får vara nära verksamheten och göra skillnad i vardagen. Genom ditt engagemang, din energi och ditt driv skapar du arbetsglädje och motiverar ditt team att nå gemensamma mål. Du har ett naturligt sätt att bygga relationer och samarbeta med olika funktioner, samtidigt som du vågar ställa krav och fatta beslut när det behövs.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande med en stark förmåga att prioritera och skapa ordning. Du är lösningsorienterad och handlingskraftig, med förmåga att identifiera problem och omsätta dem till konkreta förbättringsåtgärder. Vidare har du ett genuint intresse för teknik, produktion och utveckling, och drivs av att effektivisera arbetssätt och utveckla både människor och processer.
Du tar ett tydligt ägarskap för ditt ansvarsområde och arbetar proaktivt med att följa upp resultat, utveckla verksamheten och säkerställa en stabil och välfungerande produktion. Publiceringsdatum 2026-04-20
Vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Ellinor Dam, på A-Talent Search (ellinor.dam@atalent.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
262 43 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Starka Betongprodukter Kontakt
Rekryteringskonsult
Ellinor Dam ellinor.dam@atalent.se 0708468856
