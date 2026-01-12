Produktionsledare semestervikariat till anstalten Norrtälje
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Kriminalvårdarjobb / Norrtälje Visa alla kriminalvårdarjobb i Norrtälje
2026-01-12
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR i Norrtälje
, Sollentuna
, Stockholm
, Uppsala
, Huddinge
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Norrtälje är en sluten anstalt i högsta säkerhetsklass med cirka 250 intagna. Verksamheten drivs, leds och utvecklas av omkring 230 medarbetare och 15 chefer. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare och flera andra funktioner. De intagna deltar i utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar i anstaltens träindustri och mekaniska verkstad.
Anstalten är belägen i ett naturnära område med närhet till grönområde, vilket bidrar till en trivsam och hållbar arbetsmiljö. För medarbetare finns tillgång till gym och bastu, samt en mycket uppskattad personalmatsal som skapar goda förutsättningar för gemenskap och återhämtning. Anstalten har goda kommunikationer och är lätt att nå med kollektivtrafik. För dig som kör bil finns möjlighet att parkera kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Till anstalten Norrtälje söker vi produktionsledare till verksamheten. Produktionen har tre huvudsakliga verkstadsområden: husbygge, mekanisk industri, träindustri samt viss montering och förpackning. Som produktionsledare ska du, med ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor, planera och leda verksamheten.
Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge dem praktisk erfarenhet. Du kommer att arbeta klientnära och i ditt arbete ingår att arbeta strukturerat för att få klienter och verksamheten att nå uppsatta mål. Du arbetar även i vårt produktionssystem, samt med förebyggande underhåll och service. För oss är det viktigt att du har ordning och reda i ditt arbete och upprätthåller en god ordning på den gemensamma arbetsplatsen. I arbetsuppgifterna ingår även dagliga rutinuppgifter som visitationer och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter och du kommer inte att vara stationerad vid en specifik produktion, utan du kommer att ha en mer ambulerande roll.
Att ha ett arbete är en viktig del i förberedelsen för ett fungerande liv efter avtjänat straff. Som produktionsledare är du en nyckelperson i detta arbete; du motiverar de intagna och bidrar till att skapa struktur, ansvar och utveckling i deras vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil, och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och är en lagspelare samt att du har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom tillverkningsindustri, snickeri, plåt, CNC, montering, svets, säkerhetsarbete mm
* Arbetslivserfarenhet som produktionsledare/arbetsledare
* God kännedom och hantering av industrimaskiner
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Relevanta språkkunskaper
* Truckkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
Rekryteringsspecialist
Charlene Trowell Charlene.trowell@kriminalvarden.se Jobbnummer
9677599