Produktionsledare semestervikariat anstalterna Svartsjö/Färingsö, Ekerö
2026-02-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Väst i natursköna Ekerö kommun omfattar den öppna anstalten Svartsjö, kvinnoanstalten Färingsö samt häktet Färingsö. Ett 170-tal medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot omkring 270 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger och produktionsledare.
De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram samt arbete inom trä- och hantverksindustri, förpackning/montage och ekologiskt jordbruk med spannmålsodling och djurhållning. De driver även en gårdsbutik där egenproducerade varor som växter och hantverk säljs. De båda anstalterna ligger nära varandra och nås enkelt med buss eller bil. För personal finns kostnadsfri parkering.
Att ha ett arbete är en viktig del i förberedelsen för ett fungerande liv efter avtjänat straff. Som produktionsledare är du en nyckelperson i detta arbete, du leder, stöttar och motiverar de intagna i deras dagliga sysselsättning och bidrar till att skapa struktur, ansvar och utveckling i vardagen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill sommarvikariera som produktionsledare och tillsammans med våra intagna ansvara för verksamhetens produktion, främst i vår hantverkstad men även inom snickeriet, jordbruket och djurhållningen.
Som produktionsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet.
Du sätter mål, arbetsleder och dokumenterar de intagnas insatser samt säkerställer att lokaler och maskiner sköts på ett korrekt och säkert sätt. Rollen innebär även att du själv deltar i det praktiska produktionsarbetet. Tillsammans med dina kollegor är du delaktig i produktionsplaneringen och bidrar till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt.
Du samarbetar tätt med andra yrkesgrupper på anstalten och bidrar till de intagnas utveckling och motivation. För även om vår produktion ska vara ekonomiskt hållbar är det inte vinst och volym som är vårt främsta mål. Vårt arbete handlar om att skapa samhällsnytta och ge människor bättre förutsättningar när de återvänder ut i samhället.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du samarbetar väl med andra och har tydliga, väl förankrade värderingar. I pressade situationer behåller du lugnet och har förmåga att göra kloka avvägningar och prioriteringar. Du har också en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån mottagarens förutsättningar. Rollen kräver även att du har en fysisk förmåga som gör att du kan agera om situationen kräver det.
För att trivas och lyckas i uppdraget delar du Kriminalvårdens grundläggande värderingar, en human människosyn, respekt för individen och tron på att alla kan utvecklas. Du har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra, och bidrar till ett respektfullt och likvärdigt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasiekompetens eller annan motsvarande utbildning med inriktning: snickeri, jordbruk/djurskötsel, keramik, sömnad eller annat hantverksyrke
* Minst 2 års arbetslivserfarenhet
* God svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande med
* Erfarenhet av något av följande: snickeri, jordbruk/djurskötsel, keramik, sömnad eller annat hantverksyrke
* Erfarenhet av arbete som arbetsledare eller handledare
* Erfarenhet från pedagogiskt arbete
* Erfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg eller annat område inom den sociala sektorn
* Truckkort
* Körkort för personbil
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
