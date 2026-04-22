Produktionsledare Paket Uppsamling, PostNord Helsingborg, kväll
50748
PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: brev, paket och logistik. Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kända varumärke och vi finns i hela vårt avlånga land. Vi har en stark drivkraft att uppfylla våra kundlöften gällande leverans och kvalité. Vi är länken mellan människor och företag, vår ambition är att göra vardagen enklare för alla i Sverige.
PostNord öppnar nu en helt ny terminal där verksamheten är i ett tidigt skede och mycket fortfarande ska sättas i praktiken. Här får du möjlighet att kliva in från början i en verksamhet som byggs upp steg för steg, där flöden, arbetssätt och struktur formas över tid.
Du, vi och jobbet
Vi söker nu produktionsledare för vår terminal i Helsingborg. Det här är en operativ arbetsledande roll där du leder och fördelar arbetet, utan formellt personalansvar. Som produktionsledare är du aktiv i det dagliga arbetet samt en viktig del av gemenskapen. Du leder medarbetarna operativt i syfte att nå vårt kundlöfte samt våra produktionsmål. Den här tjänsten är för dig som vill vara en del av ett framgångsrikt team och är bra på att leda och motivera. Som person är du kommunikativ, tydlig och duktig på att coacha. Du har en förmåga att identifiera förbättringar och utveckla verksamheten. Du rapporterar till Chef Uppsamling.
Arbetstiderna är förlagda till eftermiddag kväll, måndag till fredag. Tillträde i slutet av augusti 2026.
Ledarskap för oss innebär att motivera varandra att bidra till en innovationskultur, som gör oss framgångsrika även imorgon. Det är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare på en föränderlig marknad. Ingenting är omöjligt.
Vad du kommer att göra
• Jobba nära produktionschef och övriga medarbetare
• Leda och följa upp den dagliga operativa verksamheten
• Planera och fördela det dagliga arbetet med motiverande ledarskap
• Vara en förebild som kan inspirera, motivera och engagera medarbetare.
• Bidra i förbättringsarbete med transformation för att anpassa verksamheten för framtida arbetssätt och mål.
• Vara operativt ansvarig för den dagliga verksamheten inom ansvarsområdet
• Deltaga i det operativa arbetet
Vem du är
• Ansvarstagande: Du tar ägarskap, fattar sunda beslut och bidrar till ständig förbättring
• Mål- och resultatinriktad: Med ett tydligt mål blir resan enklare och mer motiverande
• Engagerad: Du skapar samsyn och involverar medarbetare kring vision och värderingar
• Taktisk och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i förändring
• Kommunikativ på ett tydligt sätt som skapar lugn och framåtanda
• Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
• Gymnasieexamen samt relevant eftergymnasial utbildning
• Goda ledaregenskaper och ett intresse för att leda.
• Erfarenhet från logistikbranschen eller liknande
• Mycket goda datorkunskaper och behärskar Office-paketet
• Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
• B-körkort
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
, Maria Stenbäck på 072-208 08 92 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
eller Angela Ekelöf på 070-377 57 81 alt. angela.ekelof@jeffersonwells.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026.
Observera att bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessen.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
254 64 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
PostNord
Contact
Maria Stenbäck maria.stenback@jeffersonwells.se 0722080892
9868865