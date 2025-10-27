Produktionsledare med verkstadsteknisk inriktning till anstalten Tidaholm
2025-10-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Till anstalten Tidaholm söker vi produktionsledare till Arbetsdriften. Anstalten Tidaholm har fyra huvudsakliga verkstadsområden: Svetsverkstad, Mekanisk industri, Träindustri samt montering och förpackning. Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor planera och leda verksamheten. Syftet med verksamheten är att ge klienterna sysselsättning och praktisk erfarenhet under anstaltstiden. Du kommer att arbeta klientnära och i ditt arbete ingår att arbeta strukturerat och inom verksamhetens ramar för att få klienter och verksamheten att nå uppsatta produktions och verksamhetsmål. Du kommer dagligen att arbeta i vårt MPS-system. Tillsammans med kollegorna ansvarar du också för att förebyggande underhåll och service sköts på våran maskinpark. För oss är det viktigt att du har struktur i ditt arbete och håller en god ordning på den gemensamma arbetsplatsen.
I arbetet ingår även dagliga rutinuppgifter som visitationer och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Du kommer att ha varierande arbetsinnehåll och kan komma att jobba med olika klientgrupper, arbetsgrupper och sysselsättningslokaler på anstaltsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil, och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och är en lagspelare samt att du har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Tidigare arbetslivserfarenheter som Kriminalvården bedömer relevant
* Fullständig gymnasiekompetens
* Eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustri, snickeri, metallbearbetning, CNC, montering eller svets.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet som produktionsledare/arbetsledare.
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekrytering kan komma ske löpande under ansökningsperioden
Fler tjänster än utannonserat kan komma att tillsättas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kontakt
Rekryteringsspecialist
Josef Bergquist josef.bergquist@kriminalvarden.se 0738-680512 Jobbnummer
9576128