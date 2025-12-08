Produktionsledare med operativt ansvar inom klädtryck.
2025-12-08
Brandtown AB är ett snabbväxande företag med tydligt fokus på sport. Vi arbetar med Value Added Services där vi i Borås hanterar transfertryck, brodyr och sublimering av idrottsplagg och merchandise till klubbar och organisationer i hela Norden. Nu söker vi en produktionsledare som även vill arbeta operativt i produktionen.
Om rollen
Som produktionsledare hos oss arbetar du ihop med vår Head of Production, som har det övergripande ansvaret för resurs- och kapacitetsplanering. Din roll är att leda det dagliga arbetet i produktionen, vara närvarande i flödet och säkerställa att planeringen genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, tempo och leveransprecision. Du kombinerar ett tydligt ledarskap på golvet med eget praktiskt arbete i produktionen där du är en del av leveransteamet, primärt för transfertryck och efterbehandling.
Som stöd i arbetet finns Brandtowns egenutvecklade och verksamhetsanpassade produktionsplaneringssystem, som används för att styra orderflöde, kapacitet och leveranser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och följa upp det dagliga produktionsarbetet enligt fastställd plan
Operativt arbete med tryck och efterbearbetning
Säkerställa kvalitet, leveranstider och effektiv produktionstakt
Fördela arbetsuppgifter inom teamet utifrån daglig prioritet
Vara första kontakt i produktionen
Fungera som bryggan mellan produktion och ledning
Delta i förbättringsarbete kring flöden, kvalitet och arbetssätt
Tätt samarbete med Head of Production, lager och försäljning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktion inom textiltryck eller tillverkningsindustri
Har haft en ledande eller samordnande roll i produktion
Trivs med att vara både ledare och operativ i produktionen
Är strukturerad, lösningsorienterad och beslutsam
Är kvalitetsmedveten, noggrann och stresstålig
Har god kommunikationsförmåga och ett tydligt arbetssätt
Har god datorvana
Meriterande med erfarenhet av textiltryck, brodyr eller sublimering
Vi erbjuder
En viktig operativ nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt inom VAS för sport
Moderna och nyrenoverade lokaler centralt i Borås
Ett engagerat och kompetent produktionsteam
Närvarande ledning och tydliga beslutsvägar
Möjlighet att påverka arbetssätt och produktion i vardagen
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: jobb@brandtown.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@brandtown.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandtown AB
(org.nr 559422-4619), https://brandtown.se/
Druveforsvägen 32 (visa karta
)
504 33 BORÅS Kontakt
VD
Stephan Burman stephan@brandtown.se 0702123797 Jobbnummer
9634431