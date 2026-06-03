Produktionsledare med inriktning CNC till anstalten Skänninge
Kriminalvården / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Mjölby Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Mjölby
2026-06-03
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Studier, brotts- och missbruksprogram samt arbete i tvätteri, träsnickeri, tryckeri och montering är exempel på verksamheter i vår ambition att bistå de intagna att nå bättre ut.
I denna tjänst som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området CNC. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna och för att planerade produktionsmål infrias. Du kommer att medverka vid kundkontakter, arbetsanskaffning och beredning/planering. Du kommer även behöva hoppa in som produktionsledare inom andra områden om behovet uppstår.
Vidare ska du medverka till att säkerheten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelser rörande maskiner och övriga arbetsmiljöbestämmelser följs. Du är med i det dagliga arbetet och visar och instruerar de intagna i såväl arbetsmoment som uppförande och attityder och värderingar. Tjänsten innebär inget personalansvar utan endast arbetsledning av de intagna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är tydlig i din kommunikation och som trivs både med samverkan i grupp och självständigt arbete. Som person är du flexibel, stresstålig och initiativrik. Du har en positiv människosyn, god empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Genom din pedagogiska erfarenhet har du god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och för individers olika förutsättningar. Du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagare och situation. Du är lugn, stabil och tydlig i din kommunikation samt säkerställer att information når samtliga berörda parter. Du har ett gott omdöme och förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Tjänsten förutsätter även att du har en fysisk förmåga som möjliggör att agera fysiskt när situationen kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
B-körkort
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet i arbetsledande roll
Erfarenhet inom CNC
Erfarenhet av felsökning inom CNC
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Erfarenhet av motiverande arbete
Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Östanågatan (visa karta
)
596 34 SKÄNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Öst, VO Skänninge, A Skänninge Jobbnummer
9943763