Produktionsledare Maskin Till Mvusab - Smedjebacken
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2026-07-07
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Vill du leda människor i en modern verkstadsmiljö där kompetens, kvalitet och problemlösning står i centrum?
MVUSAB söker nu en Produktionsledare till maskinavdelningen – en viktig roll för dig som trivs nära produktionen och gillar att få både människor och processer att utvecklas.
Hos oss blir du en del av ett företag med lång industriell tradition och stark framtidstro. I vår anläggning i Smedjebacken arbetar vi med avancerad mekanisk tillverkning, svetsning och bearbetning av stora och komplexa detaljer i svart och rostfritt stål, aluminium och koppar. Vi kombinerar hantverksskicklighet med modern teknik och levererar lösningar till några av de mest krävande industribranscherna både i Sverige och internationellt.
Om rollen Som Produktionsledare på maskinavdelningen har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du leder och fördelar arbetet i produktionen, skapar struktur i vardagen och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.
Du arbetar nära operatörer, planerare och andra funktioner i verksamheten och är en närvarande ledare som gillar att vara ute i produktionen där det händer.
I rollen ingår bland annat att:
• Planera och leda det dagliga arbetet på maskinavdelningen
• Säkerställa en trygg, säker och effektiv produktion
• Coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
• Arbeta aktivt med förbättringsarbete och produktionsutveckling
• Driva daglig styrning och tvärfunktionella möten
• Följa upp kvalitet, leverans och arbetsmiljö
Vi söker dig som Har erfarenhet av att leda människor inom industri eller verkstad och som förstår vikten av tydlighet, närvaro och samarbete i produktionen.
Du har god förståelse för maskinbearbetning och verkstadsflöden och känner dig trygg i miljöer där teknik, produktion och problemlösning går hand i hand. Kanske arbetar du idag som produktionsledare, teamledare eller senior operatör med ledaransvar och är redo för nästa steg.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av ledarskap inom industriell produktion
• God förståelse för maskinbearbetning och verkstadsproduktion
• Erfarenhet av daglig styrning och produktionsuppföljning
• Kunskap inom arbetsmiljö och säkerhetsarbete
• Intresse för att driva ständiga förbättringar och effektiva arbetssätt
• Erfarenhet av affärssystemet monitor eller liknande
Som person är du:
• En trygg och engagerad ledare
• Kommunikativ och lösningsorienterad
• Strukturerad och pedagogisk
• Ansvarstagande med god analytisk förmåga
• Nyfiken och drivande i förbättringsarbete
Därför ska du välja MVUSAB
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kompetensen är hög, beslutsvägarna korta och sammanhållningen stark. Vi är ett företag med stor erfarenhet, modern verkstad och en kultur där människor hjälper varandra och tar ansvar tillsammans.
MVUSAB är sedan 2021 en del av Enerco Group, vilket ger tryggheten i en större koncern samtidigt som vi behåller den familjära känslan lokalt i Smedjebacken.
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och vara med och driva framtidens industri tillsammans med engagerade kollegor.
I denna rekrytering samarbetar vi med NXTjobb. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen. Om det är något du funderar över så är du är varmt välkommen att kontakta någon av våra rekryteringskonsulter Anna-Klara Holgersdotter, 070-453 81 88 eller Jan Hedman på 076-014 81 00. Din ansökan gör du på nxtjobb.se. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876356-2065724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nästa Jobb i Sverige AB
(org.nr 556860-9944), https://talang.nxtjobb.se
777 30 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NXTjobb Jobbnummer
9994712