Produktionsledare inriktning plåt- och svets
Kriminalvården / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-07-07
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en produktionsledare med inriktning mot plåt- och svets!
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion.
I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.
Som produktionsledare hos oss deltar du i sysselsättningens alla delar, samtidigt som du har ett eget specialområde där du fördjupar dig. Du ansvarar för att handleda och arbetsleda klienterna i den dagliga verksamheten. Arbetet innebär att du planerar, fördelar och följer upp arbetsuppgifter, samtidigt som du själv deltar i produktionen. Du ansvarar för hela processen, från idé till färdig slutprodukt, med ett genomgående fokus på kvalitet. Du bidrar också till att utveckla rutiner, samarbetar nära andra produktionsledare och yrkesgrupper samt är en viktig del i klienternas lärande, utveckling och sociala träning.
Som produktionsledare är du en del av säkerhetsarbetet, vilket innebär att du exempelvis kan komma att utföra visitationsarbete. Rollen innebär inget personalansvar, men du ansvarar för den dagliga arbetsledningen av de intagna.
Tjänsten är ett vikariat med anledning av en medarbetares tjänstledighet. Vikariatet avser perioden 2026-10-01 till och med 2027-09-30. Det kan finnas möjlighet till en eventuell förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av produktionsarbete inom tillverkning av plåt- och metallprodukter
Erfarenhet av svetsteknik
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Det är även meriterande med:
God förståelse för plåtbearbetning och tillverkningsprocesser
Kunskap i MIG/MAG och/eller TIG
Erfarenhet av CAD/CAM-program för både 2D- och 3D-design för laserskärning i plåt
Erfarenhet av arbete med kantpress och bockning, gärna kompletterat med erfarenhet av CNC-styrda kantpressar
Utbildning inom industriteknisk programmet, teknikprogrammet eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård eller liknande verksamhet.
Förmåga att leda och fördela arbetet i en produktionsnära miljö
Intervjuer förväntas genomföras torsdag och fredag v.31.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Hjältan 350 (visa karta
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841 77 TORPSHAMMAR Arbetsplats
VO Viskan Kontakt
Monica Olausson (Saco-S) 0920-214010 Jobbnummer
9995728