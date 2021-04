Produktionsledare inre service till Anstalten Kolmården - Kriminalvården, Anstalten Kolmården - Städarjobb i Norrköping

Kriminalvården, Anstalten Kolmården / Städarjobb / Norrköping2021-04-12Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Läs mer om anstalten Kolmårdens verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kolmarden/#om 2021-04-12Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området Inre service. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Du ska skapa dialog internt och externt, exempel kan vara att hantera felanmälan, skapa goda förutsättningar för besöksgrupper i det klientnära sammanhanget. Dessutom ska du ansvara för ditt kostnadsställe där du även är behjälplig med inköp, kommunicerar med leverantörer med tillhörande ekonomiadministration.Uppdraget som Produktionsledare innebär också att du är en förebild för de intagna och är med i det dagliga arbetet och pedagogiskt instruerar de intagna i såväl arbetsmoment som uppförande och attityder och värderingar. Tjänsten innebär inget personalansvar utan endast arbetsledning av de intagna. Du ska dessutom ha ett nära samarbete med de andra produktionsledarna och en tät kommunikation med övriga personalgrupper.Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Vi söker dig som är en god och stabil ledare, med engagemang och god pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är tydlig och kan sätta gränser och trivs både med att samverka i grupp och att arbeta självständigt. Som person är du också initiativrik och besitter ett gott omdöme och integritet. Vidare har du en god förmåga att behålla både lugn och kontroll i stressiga situationer och förmåga att kunna fokusera på rätt saker även när det är mycket att göra. Du som söker behöver även inneha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.Du har en positiv människosyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.Krav:Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen(högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Utländska betyg skall vara validerade motsvarande lägst yrkesexamen samt därutöver minst godkänd i svenska som andra språk 1/A).Arbetslivserfarenhet av att leda, handleda eller instruera individer och/eller grupperGod förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaB-körkortMeriterande:Utbildning inom pedagogikUtbildning inom arbetsmiljöPedagogisk erfarenhetArbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbeteErfarenhet av dokumentation/journalföringKunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighetÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Schema må-fre Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2021-10-01.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-05-03Kriminalvården, Anstalten Kolmården5685025