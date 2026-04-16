Produktionsledare inom tvätteri till anstalten Skenäs
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/
Verksamhetsområde Norrköping innefattar anstalten Skenäs samt häktet Norrköping. Anstalten Skenäs kommer under 2026 klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2, vilket innebär ett stort fokus på vårt generella säkerhetsarbete. Vi har även en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete. Placering för tjänsten som produktionsledare är på anstalten Skenäs som ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och inte har någon förbindelse med kollektivtrafik.
I rollen som produktionsledare är du ansvarig för att leda och fördela klienters sysselsättning i tvätteriet. Du planerar, arbetsfördelar samt deltar i utvecklingen av verksamheten. I arbetet ingår att du dokumenterar de intagnas utveckling och hanterar löneadministration. Vidare ska du medverka till att koordinera intagnas sysselsättningsplaceringar och administrera dessa. Du ansvarar för ditt kostnadsställe där du även är behjälplig med beställningar och inköp.
I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Du har dessutom ett nära samarbete med andra produktionsledare och en tät kommunikation med övriga personalgrupper. Vissa samordningsuppdrag kan förekomma och vi ser gärna en flexibilitet i samarbete mot andra verksamhetsgrenar inom anstaltens sysselsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
Arbetslivserfarenhet i arbetsledande funktion
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
B-körkort
Det är även meriterande med:
Eftergymnasial utbildning företrädesvis inom ekonomi eller annan inriktning som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av industriellt arbete med processindustri, gärna tvätt
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Erfarenhet av motiverande arbete
Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Grundläggande kunskaper i Excel
Kunskap om fakturahantering
Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
Kunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighetÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Skenäs 10 (visa karta
)
610 31 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, VO Norrköping, A Skenäs Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Maria Sjöbeck maria.sjobeck@kriminalvarden.se Jobbnummer
9858748