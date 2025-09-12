Produktionsledare För Nlaw I Malmslätt
2025-09-12
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Detta är en möjlighet att bidra som produktionsledare i en verksamhet under förändring och tillväxt. NLAW som system produceras från olika siter, med fokus på tillverkning och bearbetning av delar i Malmslätt samt elektronik i Karlskoga. Produktionen i Malmslätt behöver nu tillskott av en produktionsledare då området står inför många spännande förändringar och ökad leveranstakt.
Som produktionsledare kommer du att ha en central roll i att skapa teamet och säkerställa att produktionen möter vår kundleveransplan och även vidareutvecklas framgångsrikt.
Produkten som tillverkas är en del av NLAW-systemet. NLAW är ett bärbart, axelavfyrat pansarskott, för engångsbruk, utvecklad för att bekämpa pansarfordon och andra mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
*
Driva den dagliga produktionen: Ansvara för att leda teamet som en förstalinjechef i tätt samarbete med andra produktionsledare, med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet i produktionen.
*
Utbildning & kompetensöverföring: Säkerställa rätt kompetens för produkten och produktionens maskiner.
*
Säkerställa att vi arbetar effektivt enligt våra produktionsprocesser och IT/stöd-system.
*
Etablering av den nya produktionslinan och tätt samarbete med projektteamet för att säkerställa leveransförmågan.
Produktionen fokuserar på tillverkning, bearbetning, testning och kvalitetssäkring av komponenter. Målet är att leverera produkter som uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav inom försvarsindustrin.
Du leder ett team på ca 15 skiftgående medarbetare (operatörer/montörer) och ansvarar för arbetsmiljö, leveranser, personalplanering och den dagliga driften. Säkerhet är högsta prioritet. Du säkerställer även att verksamheten lever upp till kvalitets- och tidskrav. I samarbete med HSE-avdelningen prioriterar du en säker och hållbar arbetsplats.
Företaget befinner sig i en tillväxtfas, vilket medför både möjligheter och utmaningar. Vi söker en engagerad ledare som kan skapa en kultur av ansvar, stolthet och delaktighet.
Vi tror att du har en teknisk bakgrund, gärna inom produktion eller ingenjörsområden, men ännu viktigare är dina personliga egenskaper. Du kommer in i rollen med en öppen och inkluderande ledarstil, där du aktivt uppmuntrar till dialog och samarbete.
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av ledarskap och LEAN, där du har visat prov på förmåga att leda och motivera team mot gemensamma mål.
Du förstår vikten av ett standardiserat och proaktivt arbetssätt för att undvika driftstörningar. Din erfarenhet bör innefatta att skapa en inspirerande arbetsmiljö, där du framgångsrikt vänt motgångar till framgångar, och där du aktivt har bidragit till medarbetarnas utveckling och prestationer.
Språkkunskaper i både svenska och engelska är nödvändiga för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation då det hjälper oss att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
