Produktionsledare Fastighet Stockholm Nord
Transdev Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Täby Visa alla fastighetsskötarjobb i Täby
2026-07-21
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Om Tjänsten
Produktionsledare Fastighet ansvarar för att planera, samordna och följa upp fastighetsunderhållet för att säkerställa trygga, funktionella och driftssäkra byggnader samt depåmiljöer. Du kommer ansvara för den dagliga fördelningen av arbetsuppgifter samt följa upp att arbetet är utfört på ett korrekt och säkert sätt. Produktionsledaren är en nyckelperson vid förebyggande underhåll och när störningar och problem uppstår.
Produktionsledaren har ett övergripande ansvar för den löpande dialogen med Trafikförvaltningen och andra externa leverantörer.
I rollen ingår även att följa upp och kontrollera att tillsyn/ronderingar av fastigheter och depåmiljöer genomförs på ett tillfredsställande sätt och att eventuella avvikelser hanteras och åtgärdas.
Som produktionsledare inom fastighet är dina huvudsakliga uppgifter att leda det dagliga arbetet och ständigt utveckla både arbetssätt samt medarbetare inom fastighet. Du kommer arbeta för att säkerställa fastigheternas planerat och oplanerat arbete med löpande rapportering till fastighetschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten är en delad tjänst där man arbetar både praktist och admistrativ inom både Täby, märsta och Norrtälje. Men du utgår ifrån placerings ort Täby.
Vi söker dig som har en bakgrund inom fastighet med minst 3 års erfarenhet inom drift av komplexa fastigheter. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att Hantera felanmälningar och säkerställa åtgärder inom utsatt tid. Säkerställa att besiktningar, service och inspektioner genomförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.
Sammanställa underlag till rapporter gällande fastigheter och depåmiljöer.
Ha löpande dialog med leverantörer, medarbetare och trafikförvaltningen.
Hantera administrativa uppgifter, inklusive fakturor och systemuppföljning.
Du kommer att jobba med fastigheternas värme-, ventilation- samt VVS-system samt andra tekniska installationer på bussdepåer och rastlokaler.
Krav på kompetens
• Teknisk grundutbildning eller kompetens inom Fastighetsteknik krävs.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom drift av komplexa fastigheter.
• God förmåga att ha en helhetssyn över fastigheter och dess behov.
• God datorvana, Outlook, Excel, underhållssystem.
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en spännande roll hos ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Våra värderingar "Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel", styr vår vardag och du blir en viktig resurs i det arbetet.
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Täby
Startdatum: Snarast
Lön: Enligt Kollektivavtal
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid där vi tillämpar (6 månaders provanställning).
Om rekryteringsprocessen
Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är den 2026-08-31
Urval sker löpande tillsättnings av tjänst kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare:
Mats Göransson Fastighetschef Stockholm Nord
Telefonnummer: +46703143032 eller Mats.goransson@transdev.se
Joshua Pineda HR Business Partner
Telefonnummer: +46722213871 eller joshua.pineda@transdev.sePubliceringsdatum2026-07-21Om företaget
Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transport¬slag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081195-2109761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Kemistvägen 12 (visa karta
)
183 79 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
10008315