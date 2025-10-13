Produktionsledare/Arbetsledare Teknik och Service till Sodexo
2025-10-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Nu söker vi dig som vill arbeta som Produktionsledare Teknik och Service hos oss på Sodexo.
Vårt uppdrag består i att leverera medicintekniska produkter i form av hjälpmedel med tillhörande servicetjänster till Stockholms kommuner och till Region Stockholm. Du får en central roll i företaget, där du driver ständiga förbättringar, säkerställer hög kvalitet, och ser till att verksamheten når uppsatta mål. Ditt fokus kommer att ligga på att skapa effektiva arbetsprocesser med starkt fokus på säkerhet och hållbarhet, samtidigt som du arbetar för att uppnå en stabil och lönsam verksamhet. Du kommer ha personalansvar för tekniker som jobbar på plats men även för servicetekniker som jobbar ute på fält. Din organisation består av tre teamledare medansvar för beredning och planering av det dagliga arbete samt 25 tekniker.
I denna rollen är du en del av enhetens ledningsgrupp och rapporterar till Site manager.
Ansvarsområden
• Personalansvar
• Leveransansvar för monteringar, anpassningar, reparationer och tjänster
• Ekonomiskt ansvar
• Arbetsmiljöansvar
Vad du kommer att jobba med:
• Personalansvar för medarbetare avdelningar Montering samt Service, genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal.
• Leda, delegera och fördela arbetet via Teamledare och säkerställa en fungerande produktionsprocess.
• Kontinuerlig uppföljning av resursbehov och hantering av förekommande personalfrågor såsom rekrytering, introduktion, utveckling, rehabilitering och avslut.
• Ansvarig för löneadministration såsom rapportering av frånvaro och övertid, lönerevision och frågor från medarbetare.
• Arbeta för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.
• Hantering av kundfrågor och avvikelser.
• Kontakt och dialog med kunder och brukare i olika frågor.
• Ekonomiskt ansvar såsom att resurser används rätt och avtal efterlevs.
• Deltagande i olika möten och genomförande av tilldelade uppgifter som beslutas i dessa forum.
Vad du bidrar med:
Du är en trygg och fokuserad ledare. Du besitter strategisk och affärsmässig förmåga och håller hög kundservice. Eftersom rollen innebär många kontaktytor och samarbeten, både med kunder och internt, har du en naturlig förmåga att kommunicera tydligt, strukturerat och lyhört. Som ledare värdesätter du olikheter, respekterar andras kunskaper och ser styrkan i olika arbetsroller för att främja ett starkt teamarbete.
Vi förväntar oss att du som Produktionsledare Teknik och Service har god förmåga att uttrycka dig tydligt på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Dessutom har du god förmåga att arbeta administrativt och i system.
Erfarenhet från hjälpmedelsverksamhet är meriterande men inget krav.
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, 40 timmar per vecka, dagtid.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Sebastian Lind, sebastian.lind@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast [7/11] Ansökningar hanteras löpande.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
