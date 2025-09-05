Produktionsledare - metall, svets och trä/maskinsnickeri, Anstalten Viskan
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Anstalten Viskan är nu öppen och verksamheten är i full gång men mycket är fortfarande nytt och under utveckling. Här får du möjlighet att vara med och påverka både din egen roll och arbetssätten i en verksamhet som växer fram.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu fyra produktionsledare/handledare till anstalten Viskan:
• Två med inriktning mot metall/svets (plåtbearbetning, svetsning och lackering)
• Två med inriktning mot trä/maskinsnickeri (möbel- och inredningstillverkning)
Som produktionsledare hos oss deltar du i sysselsättningens alla delar, samtidigt som du har ett eget specialområde där du fördjupar dig. Du ansvarar för att handleda och arbetsleda klienterna i den dagliga verksamheten.
Arbetet innebär att du planerar, fördelar och följer upp arbetsuppgifter, samtidigt som du själv deltar i produktionen och säkerställer att arbetet håller god kvalitet. Du bidrar också till att utveckla rutiner, samarbetar nära andra produktionsledare och yrkesgrupper samt är en viktig del i klienternas lärande, utveckling och sociala träning.
Rollen innebär inget personalansvar, utan arbetsledning av de intagnaKvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
• Avslutad gymnasieutbildning alt. yrkes- eller högskoleförberedande examen.
• Arbetslivserfarenhet inom relevant område:
o Metall/svets: exempelvis plåtbearbetning, MIG/MAG- och/eller TIG-svetsning, verkstadsindustri eller lackering.
o Trä/maskinsnickeri: erfarenhet från träindustri, möbel- eller inredningstillverkning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är också en fördel om du har något av följande:
• Yrkesutbildning inom industri, verkstad eller träteknik (t.ex. industriprogrammet eller trätekniskt program).
• Erfarenhet av att leda, handleda eller ta ansvar i arbete.
• Vana av kundkontakt, försäljning, orderhantering eller administration.
• Arbetat i kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015
• Truck- och/eller hjullastarkort.
• Pedagogisk erfarenhet eller erfarenhet av motiverande arbete.
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg eller liknande verksamhet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är relationsskapande och kan kommunicera tydligt och pedagogiskt. I stressituationer förblir du lugn och fokuserad och har förmågan att fatta kloka beslut. Du kan samarbeta väl med andra människor, lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och anpassa ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagaren.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga till förändring.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Rekryteringsspecialist
Alexandra Köhn alexandra.kohn@kriminalvarden.se 076-529 38 51 Jobbnummer
9494860