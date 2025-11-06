Produktionsledare - Inom lackering, Anstalten Viskan
2025-11-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Vill du använda din yrkeskunskap till att göra skillnad? Som produktionsledare hos oss kombinerar du praktiskt arbete med ledarskap och handledning - och bidrar till både människors utveckling och ett tryggare samhälle.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en produktionsledare/handledare till anstalten Viskan:
* Med inriktning mot lackering (bil och eller industrilackering)
Som produktionsledare hos oss deltar du i sysselsättningens alla delar, samtidigt som du har ett eget specialområde där du fördjupar dig. Du ansvarar för att handleda och arbetsleda klienterna i den dagliga verksamheten.
Arbetet innebär att du planerar, fördelar och följer upp arbetsuppgifter, samtidigt som du själv deltar i produktionen och säkerställer att arbetet håller god kvalitet. Du bidrar också till att utveckla rutiner, samarbetar nära andra produktionsledare och yrkesgrupper samt är en viktig del i klienternas lärande, utveckling och sociala träning.
Rollen innebär inget personalansvar, utan arbetsledning av de intagnaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Arbetslivserfarenhet inom relevant område, till exempel bil- eller industrilackering.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Utbildning inom fordons- eller industriprogrammet.
• Pedagogisk förmåga och erfarenhet av handledning, till exempel som yrkeslärare.
• Arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården, social omsorg eller liknande verksamhet.
Personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ledarskap och handledning.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är relationsskapande och kan kommunicera tydligt och pedagogiskt. I stressade situationer behåller du lugnet, fokuserar på uppgiften och har förmågan att fatta välgrundade beslut.
Du samarbetar väl med andra, hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån mottagaren.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga till förändring.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
