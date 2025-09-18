Produktionskoordinator till spännande företag!
Framtiden i Sverige AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha nya utmaningar och bli en del av en nystartad produktionsenhet - med ett väletablerat företag som stabil grund. Sök tjänsten redan idag!
Om rollen
Som produktionskoordinator har du en central och operativ roll där du stöttar både drift och ledning för att säkerställa en effektiv arbetsprocess och nöjda kunder. Du har ett övergripande ansvar för den dagliga produktionen, där du koordinerar arbetsflöden, följer upp nyckeltal och ser till att leveranser håller kvalitet och tidplan.
Du har även ett ledaransvar och fungerar som stöd för medarbetarna i verksamheten, tillsammans med skiftledare. Ditt arbete är varierat och innebär mycket samordning, problemlösning och kontakt med olika delar av organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna produktionen och säkerställa ett jämnt arbetsflöde
• Följa upp och rapportera nyckeltal inom exempelvis resursförbrukning och kvalitet
• Delta i planering kring bemanning, logistik och kundbehov
• Medverka i möten och bidra till utveckling av rutiner och processer
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen som Produktionskoordinator behöver du känna dig bekväm med att fatta snabba och tydliga beslut, även i utmanande situationer. Du har ett starkt ansvarstagande och trivs med att leda både projekt och människor. Det är viktigt att du har ett naturligt ledarskap och drivs av att se andra utvecklas och må bra på jobbet. I rollen krävs också en stark servicekänsla - både gentemot kollegor och kunder - där du arbetar strukturerat och noggrant för att möta kundernas behov. Eftersom tjänsten innebär ledaransvar är det avgörande att du är initiativrik, målinriktad och trivs i en styrande roll.
Skallkrav
• 3+ års arbetserfarenhet i en ledande roll, gärna inom logistik, lager, service, underhåll eller produktion.
• Goda IT-kunskaper.
• Svenska & engelska, flytande i tal & skrift.
Om dig:
• Du är självgående
• Du tycker om att arbeta operativt och gillar snabba ryck
• Du har god vana och kännedom kring personalkontakt, snabba ryck, och är operativ.
• Du tycker om att ha ett kommunikativt arbete.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos kundföretaget. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2025-09-18Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flextid. På plats.
Ort: Göteborg.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51270_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Rebecca Anderson rebecca.anderson@framtiden.com Jobbnummer
9516123