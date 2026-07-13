Produktionskoordinator Till Poolentreprenad med tillhörande Butik
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2026-07-13
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Produktionskoordinator
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad produktionskoordinator som vill bli navet i vår verksamhet.
Hos oss arbetar vi med försäljning, installation, service och entreprenader inom pool- och utemiljö. Varje dag pågår flera projekt samtidigt, och vi söker nu dig som tycker om att skapa struktur, planera framåt och få människor att arbeta tillsammans mot samma mål.
Du kommer att ha en central roll där du samordnar servicearbeten genom butik, projektledning, byggledning, arbetsledning, servicetekniker och kunder.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Planera och samordna entreprenader, servicearbeten och montage.
Ansvara för den dagliga och veckovisa produktionsplaneringen.
Fördela arbeten tillsammans med byggledare och arbetsledare.
Hålla kontakt mot kunder inför och under pågående arbeten
Säkerställa att rätt material, ritningar och information finns inför projektstart.
Samordna underentreprenörer och leveranser.
Hantera bokningar/ombokningar och förändringar i planeringen.
Följa upp att projekt följer tidsplan och rapportera avvikelser.
Stödja butiken med planering av installationer och leveranser.
Arbeta i företagets planerings- och affärssystem.
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för en ännu effektivare verksamhet.
Ansvarsområden
Du ansvarar för att:
Produktionen är välplanerad,
Rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tid,
Kunder får tydlig och professionell information,
Planeringen uppdateras när förutsättningarna förändras.
Du har inte personalansvar, men har ett stort samordningsansvar.
Vi söker dig som
Är mycket strukturerad och organiserad.
Trivs med att ha många saker igång samtidigt.
Är kommunikativ och serviceinriktad.
Kan prioritera och fatta beslut när förutsättningarna förändras.
Är van att arbeta i digitala planeringssystem.
Har god administrativ förmåga.
Har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor.
Meriterande är erfarenhet från bygg-, entreprenad-, installations- eller servicebranschen.Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad.
Ansvarstagande.
Initiativrik.
Prestigelös.
Noggrann.
Lugn även när tempot är högt.
Positiv och engagerad.
Hos oss får du
En nyckelroll i ett växande företag.
Möjlighet att påverka hur verksamheten planeras och utvecklas.
Arbeta nära både butik och produktion.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
Vi tar referenser & tillämpar generellt provanställning
Lönespann mellan 26000-34000 beroende på utbildning & erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
endast via mail
E-post: kristin@folkpoolkarlstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstad Pool och Spa AB
(org.nr 556920-4521)
Blockgatan 10 (visa karta
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653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Pool & Spa AB Jobbnummer
10001928