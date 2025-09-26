Produktionskoordinator Till Kicks Lager - Rosersberg
Om tjänsten Arbetsuppgifter
I rollen som produktionskoordinator hos KICKS är det ditt ansvar att kommunikation och koordinering kring order och transport på dagsnivå sker så effektivt som möjligt. Du arbetar proaktivt och lösningsorienterat för att att minska störningar i transportleden både internt och externt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna i rollen är:
Orderövervakning: Du säkerställer att orderstarter sker i tid samt övervakar att samtliga ordersplockas, packas och lastas i tid.
Transporter: Du hanterar transportbokningar, fraktdokument och lastningscheman.
Avvikelser och felanmälan: Du kommunicerar och rapporterar avvikelser som påverkar orderflöden eller avgångar samt att du stödjer den dagliga driften genom att hantera felanmälan och enklare felsökningar av lagerrelaterad IT-utrustning.
Vidare så är du kontaktperson för orderfrågor, transportörer, KICKS IT och systemförvaltare. Dessa uppgifter sköts som en del av en tjänst där huvudsysslan är som lagermedarbetare.
Arbetstider: Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgarbete. För att kunna vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta under alla dessa arbetstider
Anställningsform: Tjänsten är ett vikariat till och med februari. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Kromgatan 11, 195 72 Rosersberg
Om företagetKICKS är Nordens ledande skönhetsaktör och är en del av Matas Group A/S. KICKS erbjuder ett holistiskt skönhetskoncept med makeup, doft, hudvård och hårvård. Med professionella skönhetsexperter och en unik omnikanal-modell erbjuder KICKS personlig service, vägledning och inspiration. KICKS har ca 230 butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-handel på varje marknad.
Vårt syfte inom Matas Group är att vi ska skapa förutsättningar för "beautiful lives". För oss handlar "beautiful" om mycket mer än bara utseende; det omfattar välmående, glädje, frihet, identitet, personlig utveckling och gemenskap. Vi önskar bygga livslånga relationer med våra kunder och vill vara relevanta och till nytta varje dag. Result, Relations & you är värderingar som präglar vårt arbete och allt vi gör. På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter.
Krav och egenskaperKrav Erfarenhet från att kommunicera med flera olika parter internt och externt
Erfarenhet från lager och logistikbransch med E-handel och Automation
Erfarenhet och vana från datadriven lagerverksamhet
Goda IT kunskaper samt behärskar Office paketet
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande Erfarenhet av att samverka och arbeta med förändringar i en lagerorganisation
Erfarenhet av automationsanläggningar samt system och processer och dess samspel
Egenskaper
I rollen som produktionskoordinator behöver du vara skicklig på att bygga och underhålla relationer, både internt och externt. Din kommunikationsförmåga är avgörande, då du kommer att behöva samarbeta effektivt med olika avdelningar och intressenter. Att kunna inspirera, motivera och bygga förtroende är viktigt.
Vidare ser vi att du är strukturerad och har förmågan att arbeta metodiskt, är noggrann och ansvarstagande för att trivas och lyckas i rollen.
Som produktionskoordinator behöver du kunna prioritera uppgifter på ett effektivt sätt och hålla dig fokuserad på att uppnå resultat och mål. Det är viktigt att ha ett flödestänk och kunna använda verktyg och system för att optimera verksamhetens effektivitet.
Att du är analytiskt och logiskt tänkande är avgörande i rollen. Vidare så ser vi att du är resultatinriktad och målmedveten och arbetar för att processer är i linje med företagets mål och strategier. Sammantaget kräver rollen som produktionskoordinator en kombination av struktur, problemlösningsförmåga och noggrannhet för att för trivas och lyckas i rollen.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmånerLön: Enligt kollektivavtal + ansvarstillägg
Förmåner:
Personalrabatt
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Tjänstepension
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Kicks själva över processen..
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
