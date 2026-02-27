Produktionskoordinator till Dans i Nord
Piteå kommun arbetar för att skapa välfärd och en hållbar samhällsutveckling tillsammans med invånare, näringsliv och föreningsliv. Vi vill vara Sveriges bästa plats att bo på - och kulturens kraft är en viktig del av det arbetet.
Vill du vara med och skapa kulturupplevelser som berör, utvecklar och engagerar människor i hela Norrbotten? Nu söker Piteå kommun en produktionskoordinator till Dans i Nord - länets professionella dansinstitution. Här får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö, utvecklas och bidra till att fler får ta del av scenkonst av hög kvalitet.
Kultur-, park- och fritidsförvaltningen består av tre avdelningar med cirka 130 medarbetare och en egen politisk nämnd. Här arbetar vi nära varandra och i bred samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer, föreningsliv och invånare.
Tjänsten som produktionskoordinator sorterar under Kulturavdelningen, där bland annat Kulturskolan, biblioteket, Kaleido/Konsthallen, Christina Kultur, Ung och länsdansinstitutionen Dans i Nord ingår.
Dans i Nords konstnärliga ledare ansvarar för arbetsledningen på plats men verksamheten är direkt underställd chefen för kulturavdelningenPubliceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som produktionskoordinator blir du en nyckelperson i Dans i Nords verksamhet, som bedrivs i hela Norrbotten. Du arbetar nära kollegor, konstnärliga team och samarbetspartners för att möjliggöra professionell dansproduktion och dansarrangemang av hög kvalitet.
Du kommer att bistå i arbetet med utvecklingen av Dans i Nords Resurscentrum för Dans, vilket innebär samarbete med externa producenter och projektteam samt medverkan i större scenkonstprojekt. Rollen har initialt fokus på administrativ samordning och praktisk produktion kopplat till gästspel och samproduktioner.Dina arbetsuppgifter
• Koordinering av gästspel och samproduktioner
• Schemaläggning, bokningar och praktisk logistik
• Administration av avtal, fakturor och uppföljning
• Kontakt med samarbetspartners, tekniker och externa producenter
• Samordning internt mellan konstnärlig ledning och externa aktörer
• Rollen inkluderar inte personalansvar.
På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar för produktion och programarbete inom verksamheten, med inriktning mot barn och unga eller vuxenproduktioner, beroende på verksamhetens behov och din profil.
Målet är att tjänsten på sikt kan permanentas inom Dans i Nords ordinarie verksamhet, vilket ger dig långsiktiga möjligheter att växa med organisationen.
Kvälls- och helgarbete ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av kulturproduktion, dansverksamhet eller arbete som producent/produktionsassistent. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ett strukturerat men flexibelt arbetssätt. Rollen förutsätter en hög social kompetens och ett genuint intresse för service och värdskap.
Det är meriterande om du har kunskap om kultur- och föreningsliv och erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet eller konstnärliga sammanhang.
B-körkort är ett krav för tjänsten
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder:
• En spännande projektanställning med tydlig koppling till utvecklingen av Resurscentrum för Dans
• Möjlighet att växa in i producentansvar och programarbete
• Exponering mot externa projekt och samarbeten
• Långsiktiga möjligheter inom Dans i Nords ordinarie verksamhet
• En kreativ och engagerad arbetsmiljöÖvrig information
Tjänsten är en projektanställning t o m 2027-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Micael Jonsson, Avdelningschef Kultur 0911-69 68 13
Olof Westring, Konstnärlig ledare Dans i Nord 0911- 69 69 91
Åsa Wilén, Akademikeralliansen 0911-69 68 07
Lina Åberg, Vision 0911-69 64 06
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Kultur, park och fritid
Jobba i Piteå kommun
Piteå växer
Inflyttarservice - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice)
Move to Piteå
