Produktionskoordinator till Comforta i Kungälv
2026-01-07
Är du en naturlig ledare med erfarenhet av processledning och trivs i en operativ roll med frihet under ansvar? Motiveras du av att skapa struktur, driva på arbetet framåt och samtidigt coacha och stötta ett team ute i produktion? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Produktionskoordinator hos Comfortas moderna och nyligen nyöppnade tvätteri i Kungälv blir du en nyckelperson i den dagliga driften och får en varierande roll där du är spindeln i nätet. Du ansvarar för att produktionen flyter på smidigt, att rätt leveranser når kunden i tid och med hög kvalitet samt att arbetsmiljön är god och trivsam.
Rollen är till största del operativ - du finns nära och deltar produktionen, är ett stöd till medarbetarna i tvätteriet och ser till att bemanning, planering och arbetsflöden fungerar effektivt. Samtidigt har du ansvar för viss rapportering, KPI:er, ekonomiska delar och uppföljningar. Du är även kontaktperson gentemot underleverantörer, kundtjänst och andra funktioner inom organisationen.
Du kommer arbeta nära Produktionschefen och ha två skiftledare som stöd i det dagliga arbetet. En viktig del av rollen är också att deltaga i förbättringsprojekt där du gärna får komma med egna initiativ som bidrar till att verksamheten utvecklas. Upplärning sker av nuvarande koordinator, vilket ger en trygg introduktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera och leda den dagliga driften i tvätteriet.
Bemanningsplanering och schemaläggning utifrån behov, sjukfrånvaro och leveranskrav.
Rapportering, uppföljning och analys av KPI:er (hygien, resursanvändning, energi, etc.).
Orderhantering.
Kontakt med kundtjänst, underleverantörer och andra interna funktioner.
Stödja, coacha och motivera medarbetare genom tydligt ledarskap och effektiv kommunikation.
Delta i rekrytering, introduktion och intern utbildning av nyanställda.
Initiera och deltaga i förbättringsprojekt inom drift, logistik och processer.
Vi söker dig som är trygg i en beslutsfattande roll och som trivs med att arbeta både operativt och administrativt. Du är en strukturerad och organiserad person som kan prioritera och agera snabbt vid behov. För att lyckas behöver du vara tydlig i din kommunikation, ha förmåga att motivera ditt team och kunna argumentera för dina beslut.
Som ledare är du närvarande, coachande och ansvarsfull, och du uppskattar att arbeta i en miljö där dagarna sällan är likadana. Du behöver även känna dig bekväm i möten och samarbeten med olika funktioner inom företaget. Observera att du inte har personalansvar i denna tjänst - utan ett mer operativt ansvar.
Skallkrav:
Minst 1 års erfarenhet av processledning, inkl. arbete med flöden, planering och helhetsperspektiv.
Goda IT-kunskaper.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap, exempelvis som teamledare, skiftledare eller planeringsledare.
Erfarenhet från tvätteri, logistik eller produktion.
Kunskap i AMT eller liknande system.
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 08:00 - 17:00. Hos Lindström Group erbjuds både kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi personlighetstester.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Agnes Hildén på agnes.hilden@barona.se
. Observera att vi, på grund av GDPR, inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Comforta AB
Comforta är en del av Lindström Group, ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet. Med 5 000 medarbetare i 24 länder erbjuder Lindström textiltjänster inom bland annat arbetskläder, mattor och hotelltextilier. Dotterbolaget Comforta erbjuder textiltjänster för hotell och hälso- och sjukvården - alltid med kundnöjdhet och hållbarhet i fokus.
Vår anläggning i Kungälv är modern, ljus och effektivt utformad för att möta framtidens behov. Hos oss får du arbeta i en internationell miljö med engagerade kollegor och möjlighet att påverka och utveckla både processer och verksamheten framåt.
