Produktionskoordinator skapa struktur kring vårt växande sortiment
Glimakra of Sweden AB / Kulturjobb / Östra Göinge Visa alla kulturjobb i Östra Göinge
2025-08-29
Vi är i en spännande fas där vi introducerar ett nytt produktsortiment i vår fabrik - ett sortiment som redan är etablerat på marknaden. Samtidigt vill vi fortsätta utveckla vårt befintliga sortiment. Nu söker vi dig som vill vara med och få helheten att fungera - från planering till produktion - i nära samarbete med både interna och externa parter.
Vad du kommer att göra:
Planera och följa upp produktionen för både nya och befintliga produkter.
Säkerställa att rätt material, komponenter och resurser finns tillgängliga.
Koordinera mellan olika avdelningar såsom produktion, lager, teknik, försäljning och kvalitet.
Ansvara för externa leverantörer och samarbetspartners i Sverige och internationellt för att säkerställa leveransförmåga och tidsramar.
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt kring våra produktområden.
Vara med och driva förbättringar i hur vi arbetar med sortimentet över tid.
Vem vi tror att du är:
Du har erfarenhet av planering inom produktion eller liknande miljö.
Du gillar att ta initiativ och driva saker framåt.
Du är van att jobba med affärssystem - erfarenhet av Monitor G5 är meriterande.
Du har ett öga för både detaljer och helhet, och trivs med att samarbeta.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och strukturerad.
Vad du får hos oss:
En roll där du får vara med och bygga upp något nytt - och vidareutveckla det vi redan gör.
Möjlighet att påverka och förbättra både arbetssätt och produktion.
Ett engagerat team och en arbetsplats med korta beslutsvägar.
Bra villkor och goda möjligheter att växa med oss.
Lämna in ansökan med personligt brev och CV till jobb@glimakra.com
ange produktionskoordinator.
Frågor kring tjänsten kontakta Thomas Oscarsson telefon 076-109 40 17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb@glimakra.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glimakra Of Sweden AB
(org.nr 556120-7837), http://www.glimakra.com
Kilingevägen 13 (visa karta
Glimakra of Sweden AB Kontakt
Fabrikschef
Thomas Oscarsson thomas.oscarsson@glimakra.com 076 109 40 17 Jobbnummer
