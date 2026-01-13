Produktionsingenjör till Synsam Innovation Center på Frösön
2026-01-13
I augusti 2022 slog vi upp portarna till Synsam Innovation Center, vårt nya produktions- och innovationscenter på Frösön i Östersund. Det är den första storskaliga tillverkningsindustrin för glasögonbågar i Norden och en av världens mest moderna och innovativa anläggningar för tillverkning av glasögon. Nu kan du bli en del av den!
Om rollen
Som Produktionsingenjör på Synsam har du en nyckelroll i att säkerställa en smidig och effektiv övergång mellan design och produktion samt i förvaltningen av både nya och befintliga produkter. Du tar ett stort ansvar för att underhålla och uppdatera rutiner och arbetsprocesser för att säkerställa att de är aktuella och anpassade efter produktionens behov och krav.
Tjänsten är placerad på vårt kontor där du ingår i ett engagerat team om 12 personer i olika roller. Du arbetar i nära samarbete med produktionsmedarbetarna samt med olika avdelningar på huvudkontoret i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra introduktion av nya produkter i produktionen
Säkerställa en säker, stabil och effektiv produktion genom ständiga förbättringar
Analysera produktionen för att identifiera flaskhalsar och förbättringspotential
Driva utveckling och uppdatering av rutiner, processer och arbetssätt
Säkerställa att produktdokumentation är korrekt och uppdaterad
Ge tekniskt stöd till produktionen
Du arbetar nära design, produktion och andra funktioner för att hålla ihop helheten från prototyp och testkörning till färdig produkt i produktion.
Vem är du?Vi söker dig som är strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt samtidigt som du har lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras. Du är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och har förmågan att växla mellan detaljer och helikopterperspektiv.
Att arbeta nära produktion och i en praktisk miljö motiverar dig. Du är trygg i att argumentera för din lösning samtidigt som du kan anpassa dig efter helheten och alltid agera utifrån verksamhetens bästa. Du trivs i en roll där du får hålla ihop helheten, driva frågor framåt och leda andra utan formellt personalansvar.
Erfarenhet och profil:
Eftergymnasial utbildning inom teknik/ingenjör från högskola/universitet eller yrkeshögskola
Några års erfarenhet av arbete inom produktionsteknik eller som produktionsingenjör
Erfarenhet av produktintroduktioner och förändringsarbete i produktion
God teknisk förståelse för produkter, funktion och tillverkningsbarhet
Vana att samarbeta tvärfunktionellt och leda arbeten i projektform
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i CAD-miljöer, gärna i Rhino eller liknande design och konstruktionsverktyg.Några ord från närmsta chef Jonas Lindgren, Production Manager.
"Det bästa med att jobba på Synsam är variationen, ingen dag är den andra lik. Vi är ett litet, sammansvetsat och lösningsorienterat team där alla får vara med och påverka. Som ledare är jag transparent och inkluderande och vi fattar våra beslut tillsammans."
Låter det intressant?
Det hoppas vi! Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas med kort varsel, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat.
Vi på Synsam värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare, oavsett bakgrund, kön och ålder. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
