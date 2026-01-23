Produktionsingenjör till SwedPaper AB, Gävle
2026-01-23
På SwedPaper i Gävle tillverkas vitt säck- och kraftpapper för den europeiska förpackningsindustrin - dygnet runt, året om.
Produktionen bygger på stabila processer, hög teknisk kompetens och ett nära samarbete mellan människor och teknik. Nu söker SwedPaper en Produktionsingenjör som tillsammans med produktion, teknik och underhåll vill utveckla och säkra vår pappersmaskin och våra processer.
Det här är en roll för dig som trivs nära produktionen, som vill kombinera teknisk analys med praktiskt förbättringsarbete och som motiveras av att skapa stabil drift, hög kvalitet och långsiktig utveckling.
Om rollen
Som Produktionsingenjör har du en central teknisk roll i produktionen och arbetar tätt tillsammans med processtekniker, underhållsingenjör, underhållschef och produktionschef. Tillsammans driver ni förbättringar, utveckling och investeringar kopplade till pappersmaskinen och tillhörande processer.
Rollen är i huvudsak platsbunden, då närvaro i produktionen är avgörande för att förstå processen, stötta organisationen och skapa verklig förändring.
Du rapporterar till Produktionschef och är en viktig teknisk länk mellan drift, teknik och ledning.
"För att lyckas i rollen som Produktionsingenjör behöver du förstå både processen och vardagen i produktionen. Det handlar om att vara närvarande, bygga förtroende och tillsammans med organisationen skapa stabilitet och utveckling över tid."
• Magnus Dahl, VD SwedPaper AB
Ditt uppdrag
I rollen som Produktionsingenjör ansvarar du bl.a. för att:
- Genomföra tekniska utredningar inom våtände och torrände med fokus på kvalitet, driftsstabilitet och utfall.
- Leda och delta i investeringar, ombyggnationer och tekniska förbättringsprojekt.
- Ta fram, uppdatera och förvalta processinstruktioner, riktvärden och arbetssätt.
- Leda och samordna teknikgruppsmöten.
- Arbeta nära processtekniker och skiftorganisation för att stötta produktionen med analyser, störningsutredningar och utbildningsinsatser.
- Stödja utvecklingsarbete kopplat till produktkvalitet, effektivisering och nya produkter.
- Agera teknisk expert i tvärfunktionella projekt inom exempelvis investeringar, kemikaliearbete och processutveckling.
- Upprätta och driva handlingsplaner vid process-, drift- och miljöstörningar inom ansvarsområdet.
Detta är en roll där teori möter praktik och där ditt tekniska kunnande får direkt genomslag i produktionen.
Vi söker dig som har teknisk bakgrund och erfarenhet från processindustri, gärna pappers- eller massaindustrin.
Vi tror att du har:
- Teknisk eftergymnasial utbildning, exempelvis ingenjör inom process, kemi, maskin eller motsvarande.
- Erfarenhet av tekniskt förbättringsarbete i miljöer med kontinuerlig drift.
- God förståelse för processer, driftsäkerhet och kvalitetsutfall.
- Förmåga att analysera data och omsätta insikter i praktiska åtgärder.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du analytisk, strukturerad och prestigelös. Du samarbetar gärna med produktionen, bygger förtroende genom närvaro och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Om SwedPaper
SwedPaper AB är ett nischat pappersbruk med verksamhet i Gävle och en tydlig position inom vitt säck- och kraftpapper. Cirka 95 % av produktionen levereras till den europeiska marknaden. Produktionen sker i en kontinuerlig process med en pappersmaskin i drift 24/7, 365 dagar om året.
Bolaget präglas av hög specialisering, lång erfarenhet och ett starkt fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och hållbar produktion. Organisationen är relativt liten, vilket innebär korta beslutsvägar och stort ansvar i varje roll.
SwedPaper erbjuder
Hos SwedPaper får du:
- En tekniskt viktig roll nära produktionen.
- Möjlighet att påverka kvalitet, stabil drift och långsiktig utveckling.
- Nära samarbete med produktion, teknik och ledning.
- En organisation med hög kompetens, yrkesstolthet och korta beslutsvägar.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar SwedPaper med AxÖ Consulting. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter:
Linda Axäng
- linda.axang@axoconsulting.se
- 079-340 54 42
eller
Therese Astvald
- therese.astvald@axoconsulting.se
- 079-347 82 21
Observera att bakgrundskontroll kan komma att genomföras för slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor.
